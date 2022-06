Jeux gratuits et soldés ce week-end (3-5 juin)

Le mois de juin commence et il le fait en mettant en péril le budget de nos vacances. En plus de la canicule correspondante, ce week-end, de nombreuses remises, offres et ventes de jeux de toutes sortes et conditions se profilent à l’horizon. Et bien sûr, depuis toutes les plateformes. PS4, PS5, Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X|S… Balayez partout où vous balayez, nous avons compilé une poignée de jeux gratuits qui vous intéressent et qui seront disponibles entre le 3 et le 5 juin 2022, nous vous recommandons donc d’en profiter. au bordel

Tell Me Why célèbre le mois de la fierté LGTBIQ+

Toujours engagé dans les causes sociales, le studio derrière Life is Strange veut célébrer et défendre le mois de la fierté LGTBIQ+ comme il le mérite. C’est pourquoi Don’t Nod a décidé d’offrir gratuitement l’une de ses dernières œuvres : Tell My Why. Le jeu met en vedette un homme trans, Tyler, dont l’identité a été vitale pour la construction du personnage, mais il n’est pas l’épicentre de l’intrigue.

Sans maladresses ni artifices, le rôle du jeune homme ne se limite pas à son sexe et l’histoire tourne autour de deux frères qui se retrouvent dix ans après la mort tragique de leur mère. Bien que la relation entre eux ait survécu, les choses à la maison ne sont pas ce qu’elles semblent être et la magie et la réalité semblent fusionner dans un thriller captivant. Pour ceux qui recherchent une bonne intrigue, Tell My Why est votre choix, disponible jusqu’au 30 juin.

Wolfenstein: The New Order, gratuit sur Epic Games Store

De tireur en tireur et je tire parce que c’est mon tour. Si la semaine dernière était BioShock : The Collection, c’est au tour de Wolfenstein : The New Order. Le travail de Machine Games est le nouveau jeu gratuit d’Epic Games Store, qui nous offre généralement ce type de cadeau chaque semaine pour le simple fait d’être enregistré dans son magasin.

The New Order est un FPS étonnamment bon qui dégage de l’humour en jaillissements et un délicieux arôme old school dans le gameplay. Il se déroule dans un futur où les Allemands ont remporté la Seconde Guerre mondiale et fait du massacre des nazis une véritable fête. Des blagues, de l’action et des moments aussi absurdes qu’inoubliables. Vous avez notre recommandation la plus chaleureuse.

Hitman 3 propose une carte gratuite de Marrakech

Les utilisateurs de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC peuvent télécharger le soi-disant Hitman 3 Free Starter Pack à partir du 2 juin. Grâce à lui, nous pouvons jouer gratuitement au niveau de Marrakech et transférer tous les progrès que nous réalisons vers le jeu complet . Selon ses créateurs, cette promotion va nous permettre de nous lancer « dans tout ce que la Ville Rouge a à offrir ». Le seul mais c’est qu’il y a une limite : le 12 juin, c’est donc le moment d’en profiter.

Offres du PlayStation Store — PS4 / PS5

Sur les consoles Sony, il y a toujours les fameux Days of Play, où l’on peut trouver des remises allant jusqu’à 60% et une bonne poignée de bijoux pour 20€. A eux s’ajoute l’offre de la semaine :

Riders Republic Deluxe Edition pour 35,99 euros (60% de réduction)

Riders Republic Definitive Edition à 47,99 euros (60% de remise)

C’est aussi votre dernière chance de vous procurer ces 10 célèbres jeux d’anime et manga à moins de 15€ :

.hack//GU Last Recode pour 7,99 euros (84% de réduction)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions pour 14,99 euros (75% de réduction)

Digimon World : Prochaine commande pour 9,59 euros (84% de remise)

Doraemon : Story of Seasons pour 9,99 euros (80% de réduction)

Dragon Ball Xenoverse 1 et 2 (en pack) à 13,49 euros (85% de remise)

Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm Trilogy pour 7,99 euros (80% de réduction)

One Piece : Pirate Warriors 4 pour 13,99 euros (80% de remise)

One Punch Man : A Hero Nobody Knows pour 9,79 euros (80% de remise)

Sword Art Online: Hollow Realization pour 7,49 euros (85% de réduction)

Sword Art Online: Fatal Bullet pour 5,59 euros (86% de réduction)

Offres Xbox Store — Xbox One / Xbox Series X|S

Cette semaine les offres Xbox viennent montrer que les modes coopératifs et l’écran partagé ne sont pas morts. Voici 15 grands jeux coopératifs à un prix avantageux.

Borderlands: The Handsome Collection pour 9,99 euros (75% de réduction)

Borderlands (Xbox 360) pour 7,99 euros (60% de réduction)

Trop cuit pour 3,99 euros (75% de réduction)

A Way Out pour 7,49 euros (75% de réduction)

Assassin’s Creed Unity pour 8,99 euros (70% de réduction)

Battletoads pour 4,99 euros (75% de réduction)

Brothers: a Tale of Two Sons pour 4,99 euros (75% de réduction)

Darksiders Genesis pour 11,99 euros (70% de réduction)

LEGO City Undercover pour 14,99 euros (75% de réduction)

Déménager pour 6,24 euros (75% de réduction)

Jeux Olympiques Tokyo 2022 : Le jeu vidéo officiel à 9,99 euros (75% de réduction)

Puyo Puyo Tetris 2 pour 9,99 euros (75% de réduction)

Terraria à 9,24 euros (50% de réduction)

Essais Fusion pour 5,99 euros (70% de réduction)

Worms WMD pour 5,99 euros (80% de réduction)

Nintendo eShop—Nintendo Switch

En ce qui concerne Nintendo Switch, les offres de cette semaine restent les mêmes, ce qui leur enlève pour qu’ils continuent d’avoir 10 grands jeux à un prix avantageux :

Dragon’s Dogma: Dark Arisen pour 8,89 euros (67% de réduction)

Limbo pour 1,99 euros (80% de réduction)

This War of Mine: Complete Edition pour 1,99 euros (95% de réduction)

Astérix & Obélix XXL 2 pour 3,89 euros (74% de remise)

Jurassic World Evolution : Complete Edition pour 20,99 euros (65% de remise)

Super Dragon Ball Heroes World Mission pour 8,99 euros (85% de réduction)

Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 2 pour 4,99 euros (75% de réduction)

One Piece : Pirate Warriors 4 pour 17,49 euros (75% de réduction)

Roller Coaster Tycoon 3: Complete Edition pour 10,49 euros (65% de réduction)

Moonlighter pour 4,99 euros (80% de réduction)

offres de vapeur

Le clou de cette semaine sur Steam est Resident Evil, avec des ventes allant jusqu’à 80% après l’annonce de RE4 Remake. Une occasion en or de revoir la saga Capcom et de tout avoir au même endroit : Steam Deck.

Resident Evil Remake pour 4,99 euros (75% de réduction)

Resident Evil 2 Remake pour 15,99 euros (60% de réduction)

Resident Evil 3 Remake pour 15,99 euros (60% de réduction)

Resident Evil 4 pour 4,99 euros (75% de réduction)

Resident Evil 5 pour 4,99 euros (75% de réduction)

Resident Evil 6 pour 7,49 euros (75% de réduction)

Resident Evil 7 pour 9,99 euros (50% de réduction)

Resident Evil Village Deluxe pour 42,12 euros (42% de réduction)

Resident Evil 7 + Village à 51,99 euros (26€ chacun)

Resident Evil 0 pour 4,99 euros (75% de réduction)

Resident Evil Revelations pour 6,89 euros (77% de réduction)

Resident Evil Revelations 2 pour 0,77 euros (87% de réduction)

Resident Evil Umbrella Corps pour 3,74 euros (75% de réduction)

Super offres Epic Games Store

De son côté, Epic Games fait déjà face à la deuxième semaine (sur quatre) avec ses Super Offres 2022. Un mois avec des centaines d’offres, de remises et de soldes sur les meilleures sorties et noms de ces derniers temps. Il est disponible jusqu’au 16 juin et on y trouve des remises allant jusqu’à 75% sur des jeux relativement récents. Voici 12 des meilleures super offres :