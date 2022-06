PlayStation s’installe en dehors de la console : Marvel’s Spider-Man Miles Morales arrive sur PC

PlayStation poursuit son engagement envers le PC. L’état des lieux du 2 juin a été un exemple de plus de l’engagement de la société à transférer ses exclusivités au-delà des consoles. Marvel’s Spider-Man Remastered arrivera le 12 août, mais sera suivi quelques mois plus tard par son autre moitié, Marvel’s Spider-Man Miles Morales. L’automne 2022 est le cadre choisi pour toucher un nouveau public.

Nixxes apporte Spider-Man sur PC

Dans ce cas, la responsabilité des deux ports incombe à Nixxes, l’un des studios que la firme japonaise a acquis en 2021. Les Néerlandais ont une vaste expérience dans la création de versions de titres triple A pour PC. Marvel’s Avengers, Deus Ex: Mankind Divided et Rise of the Tomb Raider sont quelques-uns des noms qui sont passés entre ses mains.

Capture d’écran de Marvel’s Spider-Man Remastered sur PC

« Je suis extrêmement satisfait de notre collaboration avec Insomniac sur la franchise Marvel’s Spider-Man, le soutien partagé qui a été offert entre les deux équipes et leur dévouement à la qualité avant tout est inspirant », a déclaré Jurjen Katsman, fondateur de Nixxes et Senior Directeur du Développement. « Ils permettent à notre équipe de tirer parti de notre expertise technique et de se concentrer sur la création de la meilleure expérience PC possible qui utilise toutes les possibilités passionnantes que le PC en tant que plate-forme a à offrir. »

Aucun détail spécifique n’a été révélé sur la façon dont l’adaptation de Miles Morales sera, bien qu’ils l’aient fait sur la remasterisation de l’original. Il aura un support pour le clavier et la souris, des ajustements tels que les réflexions par ray tracing et la distance de rendu, entre autres qui seront révélés plus tard. Rappelons qu’il intégrera tout le contenu additionnel lié à l’arc narratif de La Ville qui ne dort jamais.

Vous avez raté toutes les actualités du dernier State of Play ? Dans ce lien, vous trouverez le résumé complet de ce que la présentation a apporté, la plupart axée sur des titres tiers.

Source : PSBlog