Morbin Time : Morbius de Marvel et Sony ressort en salles grâce aux mèmes

Morbius, le dernier film du Spiderverse de Sony Pictures avec Marvel et mettant en vedette Jared Leto, revient dans les salles après sa récente première au format numérique, tout cela grâce à une campagne populaire sur les réseaux sociaux à travers laquelle ils ont émergé d’innombrables mèmes, blagues sur le film et même des demandes de suite. C’est ainsi que le média Comicbook le collecte, assurant que le film reviendra de manière limitée pendant un temps dans un total de 1 000 salles de cinéma.

Deuxième chance pour Morbius

Ainsi, Morbius a été créé sur les panneaux d’affichage du monde entier le 1er avril après de nombreux retards dus au COVID et des changements de plans à la volée concernant la continuité ou la relation douteuse entre les univers de Sony et Marvel Studios. Quoi qu’il en soit, le film a engrangé des critiques assez sévères et un box-office international discret d’un peu plus de 160 millions de dollars, pour un budget total de 73 millions de dollars.

Maintenant, et après deux mois depuis sa sortie en salles et sa récente arrivée au format domestique numérique, aujourd’hui 3 juin, Morbius revient dans les salles américaines après une campagne devenue virale ces dernières semaines et qui a conduit à d’innombrables mèmes sur le vampire Marvel , avec des sujets tendance (Morbin Time !) et des revendications de suite. Bien sûr, pour le moment Sony Pictures Spain n’a pas annoncé la réédition de Morbius dans notre pays ; même si on ne sait jamais.

« L’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de Marvel arrive sur grand écran. L’acteur oscarisé Jared Leto se transforme en l’énigmatique anti-héros Michael Morbius. Atteint d’une maladie sanguine dangereuse et rare, il est déterminé à sauver d’autres personnes qui subiront le même sort. Le Dr Morbius fait un pari risqué. Ce qui semble au premier abord être un succès radical, sera bientôt la preuve que le remède est parfois pire que le mal », peut-on lire dans son synopsis officiel.

