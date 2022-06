Ryota Suzuki, un homme d’action (Devil May Cry 5) pour les combats de Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI a marqué la fin du PlayStation State of Play avec style. Plusieurs minutes de gameplay, des scènes, des invocations et des présentations de personnages pour confirmer qu’il va bien à l’été 2023. Parmi les éléments qui ont été montrés, il y a eu plusieurs secondes pendant lesquelles on a pu voir des combats rapides et acharnés plus dignes d’un jeu d’action que d’un JRPG. Ce n’est pas quelque chose de nouveau : Final Fantasy XV a déjà fait ce changement et le système de combat de Final Fantasy VII Remake est également allé dans ce sens. Mais derrière ce que nous avons vu, il y a un prénom et un nom : Ryota Suzuki. Ce n’est pas banal.

Le développeur vétéran de Capcom a participé à la conception de Devil May Cry 5, l’un des jeux de hack and slash les plus bestiaux de ces derniers temps, et a été le concepteur principal de Dragon’s Dogma: Dark Arisen et le gameplay principal de Dragon’s Dogma. Des titres étroitement liés à l’action, cela ne fait aucun doute, tout comme Marvel vs Capcom ou Capcom vs SNK, titres auxquels il a participé.

Signer pour « un nouveau jeu d’action AAA »

La chose la plus curieuse à propos de l’affaire est que la signature de Suzuki par Square Enix a été annoncée comme un changement dans lequel Suzuki serait le « directeur de combat » (c’est le rôle qu’il a dans Final Fantasy XVI) d’, attention, une nouvelle action jeu coupe AAA. Ce que Square Enix recherchait avec ce changement était évident: de la part de l’entreprise, il était considéré que les combats au tour par tour et au tour par tour n’étaient pas si appréciés des jeunes joueurs qui grandissent avec des tireurs et des titres de ce style.

Suzuki lui-même dans une interview a expliqué que de plus en plus de RPG modernes incorporaient des éléments d’action, ce qui changeait le type de talent qui se trouvait dans les équipes de développement pour passer à ce type de système. Son objectif en arrivant chez Square Enix était « de viser le maximum dans les deux domaines, le RPG et l’action ».

Le résultat est ce que nous voyons dans la bande-annonce de Final Fantasy XVI. Le combat est rude, rapide et visuellement digne d’un hack and slash, bien que si vous regardez l’utilisation des barres d’énergie ou le temps de recharge des attaques spéciales (en bas à droite), il est clair que nous serons de retour dans quelque chose de dynamique mais sous réserve de certaines limitations d’utilisation. Au final, si on veut des tours, on aura toujours Dragon Quest.