Listes de films: tous les films en première cette semaine (3-5 juin)

Rien de tel qu’un week-end cinéma. Comme chaque vendredi, il est temps de revoir le panneau d’affichage, les prochains films qui feront leurs débuts en France : ce sont des titres comme Live is Life : la grande aventure, Tout à la fois partout ou Marmaduke. Sans plus tarder, ce sont les premiers films ce week-end (du 3 au 5 juin) dans les cinémas à travers le pays.

Liste des premières :

Live is Life : la grande aventure

Tout à la fois partout

je ne peux pas sans toi

fantasmes d’un écrivain

les gentils

Marmaduke

Pardon

McCurry, la recherche de la couleur

Journaux d’Otsoga

Vilas et ses doubles

Live is Life : la grande aventure



Durée : 109 minutes.

Direction : Dani de la Torre.

Synopsis : Eté 1985. Comme chaque année, Rodri quitte la Catalogne et retourne dans la ville galicienne de ses parents pour retrouver sa bande. Cependant, cette année est différente pour lui et ses amis. Les problèmes du monde réel commencent à s’insinuer dans leur vie, menaçant de les déchirer. Accrochés à l’amitié qui les unit, les cinq amis prévoient de s’évader dans la nuit de la Saint-Jean à la recherche d’une fleur magique qui, selon la légende, pousse au sommet d’une montagne et peut exaucer les vœux. Car son seul souhait désormais est de résoudre le problème de son ami en détresse et ainsi pouvoir continuer ensemble.

Tout à la fois partout



Durée : 132 minutes.

Réalisation : Dan Kwan et Daniel Scheinert.

Synopsis : Lorsqu’une faille interdimensionnelle altère la réalité, Evelyn (Michelle Yeoh), une immigrante chinoise aux États-Unis, est lancée dans une folle aventure où elle seule peut sauver le monde. Perdue dans les mondes infinis du multivers, cette héroïne inattendue doit exploiter ses nouveaux pouvoirs pour combattre les dangers étranges et déroutants du multivers alors que le destin du monde est en jeu.

je ne peux pas sans toi



Durée : 86 minutes.

Adresse : Chus Gutierrez.

Synopsis : David est un homme d’affaires prospère qui mène une vie confortable avec son petit ami Álex, un professeur de gym séduisant. Álex a toujours voulu être père et se demande souvent quel chemin prendre pour y parvenir… Adoption ? Louer le ventre ? Même si David ne veut même pas en entendre parler. Tout suit son cours jusqu’à ce que Blanca, la sœur de David avec qui il a rompu après un sombre événement du passé, fasse irruption dans leur vie. Maintenant, une nouvelle étape commence et elle est déterminée à récupérer la seule famille qu’elle a : son frère David. Et elle pourra tout faire pour que son frère l’accepte à nouveau dans sa vie.

fantasmes d’un écrivain



Durée : 89 minutes.

Adresse : Angeles Gonzalez-Sinde.

Synopsis : Londres, 1987. Philip est un célèbre écrivain américain vivant en exil à Londres. Son amant lui rend régulièrement visite à son bureau, un refuge pour les deux amants. Là, ils font l’amour, se disputent, se réconcilient et parlent pendant des heures des femmes qui marquent leur vie, de sexe, d’antisémitisme, de littérature et de fidélité à soi-même.

les gentils



Durée : 77 minutes.

Direction : Santi Amodeo.

Synopsis : Ana verse sa vie sur Instagram et autres réseaux sociaux, où elle poste des photos, vidéos et petites animations, accompagnées de textes acides (et lucides). Ana traverse un moment étrange. Entre conflits familiaux et problèmes identitaires typiques de son époque, quelque chose de nouveau a émergé. Il se trouve qu’elle ressent quelque chose qu’elle ne comprend pas chez son amie Corrales, qu’elle adore depuis qu’elle l’a rencontrée. Entraînée par les Corrales, elle et le groupe de copains du lycée sont entrés en contact sur les réseaux sociaux avec des adolescents attirés par le suicide. Pour eux, c’est comme un jeu, quelque chose d’amusant et de transgressif.

Marmaduke



Durée : 90 minutes.

Réalisation : Mark A. Dippé, Matt Philip Whelan.

Synopsis : Un Dogue Allemand envahi par la végétation avec un tempérament colérique et un penchant pour le mal est tempéré par un profond sentiment d’amour et de responsabilité pour sa famille.

Pardon

Durée : 105 minutes.

Réalisation : Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha.

Synopsis : Après l’exécution de son mari, le personnage principal souffre de nombreux problèmes lorsqu’il s’agit de s’occuper de sa fille handicapée. Cependant, son mari insiste pour qu’elle épouse son frère. Il s’avère que la condamnation à mort semble erronée et que le témoin qui l’a piégé se présente comme le suspect numéro 1.

McCurry, la recherche de la couleur

Durée : 90 minutes.

Réalisation : Denis Delestrac.

Synopsis : Un aperçu de la vie et de l’œuvre du photographe Steve McCurry, bien connu pour son portrait de la jeune fille afghane en couverture du National Geographic. Le photographe, sa famille et ses amis donnent vie aux histoires derrière ses photographies les plus emblématiques. Avec un accès unique à son processus créatif et à des images inédites, nous découvrons son engagement à enregistrer ce qui définit et unit les êtres humains dans leur quête de la couleur.

Journaux d’Otsoga

Durée : 102 minutes.

Réalisation : Maureen Fazendeiro, Migues Gomes.

Synopsis : Crista, Carloto et João construisent une serre aérée pour les papillons dans le jardin. Les trois partagent les routines ménagères, jour après jour… Et ils ne sont pas les seuls.

Vilas et ses doubles

Durée : 65 minutes.

Direction : Roda allemande.

Synopsis: De la main d’un écrivain, Manuel Vilas, et de deux acteurs, José Sacristán et Pepe Viyuela, nous revivons les moments les plus importants de notre vie. Littérature, cinéma, nos parents, la mort, l’art et l’amour. Un voyage à travers la mémoire dans un combat constant contre l’oubli.