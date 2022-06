The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2, première invasion de zombies pour PS VR 2

The Walking Dead: Saints & Sinners était l’un des meilleurs jeux PlayStation VR et sa suite vise à occuper la même place dans le catalogue PS VR 2. Cela a été démontré par Skydance Interactive au State of Play de Sony, où la société a publié un nouveau trailer pour ce TWD : S&S Chapter 2 : Retribution. Une bande-annonce pleine, bien sûr, de zombies, d’armes à feu et de sang.

Le jeu nous remettra dans le skin de Tourist, le personnage de l’original, et nous fera à nouveau marcher dans les rues de la Nouvelle-Orléans, où nous devrons prendre des décisions encore plus difficiles et combattre des menaces encore plus dangereuses. La seule chose qui nous perturbe lorsque nous voyons la bande-annonce a à voir avec la date de sortie. Avec de tels graphismes et une telle apparence, nous pensions que The Walking Dead : Saints & Sinners Chapter 2 irait directement sur PS VR 2 et PS5, mais dans la vidéo, il date sa sortie pour 2022. Soit les lunettes de Sony sont avancées, soit le jeu faites-vous prier un peu plus ou nous aurons une version compatible avec le premier PlayStation VR. Nous serons là en attendant:

Le PS VR 2 est très sérieux

« Une somme considérable d’argent est dépensée en ce moment. » C’est à quel point Jim Ryan, l’actuel président de Sony Interactive Entertainment, a été énergique lorsqu’il a été interrogé sur l’importance de PlayStation VR 2 dans les projets futurs de l’entreprise. Ryan a assuré qu’ils préparent « plus de 20 jeux » pour le lancement du périphérique, parmi lesquels il a des jeux exclusifs et des accords avec des développeurs externes.

Ses mots spécifiques étaient les suivants : « Une somme considérable est actuellement dépensée dans des accords avec des studios indépendants et d’autres sociétés pour garantir une quantité substantielle et convaincante de contenu lors du lancement de PS VR 2. » Le président précise également qu’il ne s’agit pas d’un investissement ponctuel ou temporaire, mais que « cette énergie, cet effort et cet argent augmenteront à mesure que la base de joueurs avec PlayStation VR 2 augmentera également ».

En plus du chapitre 2 de Saints & Sinners, lors de l’état des lieux, nous avons eu d’autres agréables surprises telles que les cas de Resident Evil 4 Remake et The Callisto Protocol. Mais sans aucun doute, celui qui a monopolisé les projecteurs a été Final Fantasy XVI, un as dans la manche qui a servi de point culminant et de clôture parfaite pour l’événement. Avec à peine le temps d’assimiler autant d’annonces, cette semaine, nous entrons dans une autre série de diffusions et de présentations. La première étape, le Summer Game Fest jeudi. Quelles autres surprises vous attendent à l’horizon ?