Le Protocole Callisto nous dresse les cheveux sur la tête avec un premier gameplay avec une date de sortie

Le protocole Callisto a longtemps été accompagné du label « le prochain jeu du créateur de Dead Space », mais après sa première bande-annonce, voyons qui est le malin qui l’enlève. Le nouveau jeu de Glen Schofield a été jeté dans la piscine et montré en profondeur lors du State of Play de Sony, où il a également confirmé sa date de sortie : le 2 décembre 2022 sur PC, PS4, Xbox One et Xbox Series X|s.

Le jeu nous transportera sur la deuxième plus grande lune de Jupiter et nous proposera d’entrer dans une prison spatiale suspecte habitée par des terreurs venues de l’au-delà. « Nous serons inévitablement comparés à Dead Space », a reconnu Schofield lui-même, « mais ne vous y trompez pas, le protocole Callisto est une bête complètement différente. » Le développeur estime avoir atteint un nouveau palier alliant tension et gameplay, et les résultats sont en vue :

Le grand jeu d’horreur de 2022

« Glen Schofield a passé des décennies à travailler avec certains des plus grands éditeurs de blockbusters. Mais après avoir quitté Activision, Sledgehammer Games et quitté des franchises comme Call of Duty et Dead Space, le designer voulait faire quelque chose de nouveau et le résultat était Striking Distance Studios, un nouvelle entreprise pleine de vétérans qu’il a recrutés tout au long de sa carrière », a avancé un rapport de GameInformer sur le jeu il y a quelques jours.

Dans les pages du magazine, The Callisto Protocol a révélé des détails comme le nom des ennemis : les biophages (biophages), certains monstres qui seront chargés de remplacer les xénomorphes dans nos cauchemars, l’autre création de Glen Schofield. Et pour ne pas insister sur les comparaisons Dead Space, mais le protagoniste du jeu aura également des capacités comme la télékinésie d’Isaac Clarke. Nous pourrons attirer des objets vers nous pour les consommer, les utiliser ou les lancer sur les monstres qui nous entourent. S’il ressemble aussi à celui-là en qualité, nous sommes face à l’un des jeux d’horreur de l’année.