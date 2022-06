Stray, le jeu de chat cyberpunk, confirme sa date de sortie ; inclus dans PS Plus

Dans le cadre du State of Play que nous vivons ce soir, Stray a confirmé sa date de sortie : il arrivera le 19 juillet. Le titre développé par Blue Twelve Studio et distribué par Annapurna Games suscite des attentes chez les utilisateurs depuis un certain temps grâce à sa prémisse attrayante : une ville cyberpunk et un chat comme protagoniste. De plus, le jeu sera disponible dès son lancement sur PS Plus Extra et Premium. Ne manquez pas sa nouvelle bande-annonce.

Stray: tout ce que nous savons

Perdu, seul et séparé de sa famille, un chat errant doit percer un ancien mystère pour s’échapper d’une ville oubliée. On peut lire cette description dans le synopsis officiel d’une histoire qui n’a guère partagé de détails depuis son annonce. L’une des prémisses réside dans le fait de voir le monde à travers les yeux du félin en question ; explorer grâce à des sens aussi améliorés que la vue, l’ouïe et l’odorat, interagir avec les habitants de la ville et profiter de la furtivité qui la caractérise seront quelques-unes des mécaniques que nous aurons à notre disposition.

Nous savons que nous aurons l’aide d’un robot volant nommé B12, même si nous nous demandons ce qui amène un chat et un drone à devenir amis. Swann Martin-Raget, le producteur du jeu, a confirmé l’année dernière que l’exploration sera un élément clé, et le studio espère que les joueurs apprécieront de fouiller tous les coins de la ville. Il a également expliqué que l’expérience narrative sera très immersive, assurant que « tout ne sera pas expliqué clairement, donc cela dépendra de l’attention des joueurs pour découvrir ce qu’est exactement cet endroit, qui sont ses habitants et ses créatures ».

Stray sera mis en vente sur PS5, PS4 et PC le 19 juillet.

source | État des lieux