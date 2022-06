Resident Evil 8 Village fait le saut vers la réalité virtuelle sur PS VR2

Resident Evil 8 Village en réalité virtuelle ? Le State of Play vient de confirmer son existence ; le jeu sera compatible avec PS VR2, le nouvel appareil de Sony pour PS5. De manière plus immersive que jamais, nous allons une nouvelle fois nous mettre dans le skin d’Ethan Winters dans son périple à la recherche de Mia. Pouvez-vous imaginer à quel point il peut être terrifiant d’explorer la maison Benevent dans cette version ? Nous vous laissons la bande-annonce complète.

Les différents visages de la terreur

Resident Evil 8 Village a fait ses débuts sur PC et consoles en 2021, et a été surpris par la façon dont il alterne moments de terreur, quelques mécaniques classiques du genre, et des sections plus typiques d’un titre d’action pur et simple. Dans notre analyse (8,3 sur 10), notre conclusion était la suivante : « C’est un jeu qui va vous plaire. Parce que c’est intense, parce que ses moments d’action sont bien gérés et parce que même si ce n’est pas une merveille technique, au niveau sonore c’est exceptionnel et la direction artistique laisse des endroits mémorables ». Vous pouvez le lire dans son intégralité et découvrir tout ce qu’il propose ici.

Resident Evil 8 Village est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. De plus, comme nous vous l’avons dit, il passera bientôt à la réalité virtuelle et sera compatible avec PS VR2, le nouvel appareil pour la console nouvelle génération de Sony.

