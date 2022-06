Steam Deck se retrouve sans son plus gros support : le dock est retardé faute de composants

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Steam Deck qui espèrent obtenir bientôt leur dock pour le nouvel appareil portable de Valve. Et c’est que la société de Gabe Newell a été contrainte d’annoncer le report du lancement de son nouvel accessoire pour deux raisons principales : la pénurie de composants et la fermeture des usines à cause du COVID. Cela a été annoncé par Valve à travers une annonce officielle, détaillant la situation et reportant indéfiniment la disponibilité de ladite station.

Retard de la station d’accueil Steam Deck

« En raison de pénuries de composants et de fermetures d’usines dues au COVID, la sortie de la station d’accueil officielle Steam Deck a été retardée. Nous travaillons pour améliorer la situation », partagent-ils sur leur page officielle. Au-delà de l’annonce du retard de ce périphérique attendu par beaucoup, de Valve ils ne savent pas quand ils pourront annoncer une nouvelle date de sortie approximative, au-delà d’assurer qu’ils partageront de nouvelles informations lorsqu’ils les auront.

Bien sûr, ce retard dans la station d’accueil Steam Deck n’affecte pas le calendrier de production ni les fenêtres de réservation Steam Deck, qui restent inchangées, puisqu’il s’agit de composants et d’usines différents, selon Valve. Pendant ce temps, l’équipe continue de travailler pour améliorer l’expérience de connexion Steam Deck avec tous les types de concentrateurs USB-C et d’écrans externes.

Et c’est que la station d’accueil Steam Deck vous permet de prendre l’image de l’écran de l’appareil sur un moniteur externe, en utilisant l’appareil Valve comme s’il s’agissait d’un PC grâce à ses différentes connexions USB et HDMI. Valve a récemment lancé une page officielle de vente de pièces et de guide de réparation via iFixit, tandis que sa dernière mise à jour réduit considérablement le bruit du ventilateur.

source | Soupape