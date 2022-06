Jurassic World Dominion déplace la vie des dinosaures aux côtés des humains dans son dernier teaser

Jurassic World : Dominion continue de dominer les réseaux sociaux. Universal collabore avec le site NowThis, populaire pour ses clips d’actualités à travers le monde, pour participer au film. Par l’intermédiaire de leur reporter, ils partageront la vie des dinosaures parmi les humains tout au long des images. Parallèlement à l’actualité, il partage un petit fragment à titre d’exemple que vous pouvez trouver dans l’en-tête de cette actualité.

Microphone à la main, Gemma Zhao partagera les observations les plus pertinentes du monde entier sur le terrain. En fait, Collider partage que sa participation à cet épisode établit le contexte de l’histoire du premier épisode de Jurassic Park. Les téléspectateurs découvriront les événements qui ont conduit les dinosaures à se déplacer librement après la catastrophe de Nublar et ce qui l’a précédé.

Dinotracker, votre traqueur de dinosaures de confiance

L’action avec NowThis est liée à un site Web curieux à l’occasion de sa première. Le Dinotracker vous permet de connaître en temps réel la localisation des dinosaures aperçus dans de vraies villes. La page est portée par un organisme fictif, le Département de la Faune Préhistorique (DFP). Celles-ci visent à « publier des rapports à jour sur les rencontres avec les dinosaures » et à « faciliter la coexistence des humains et des dinosaures sur notre planète ».

« Formé en 2019, le DFP travaille avec d’éminents scientifiques, défenseurs de l’environnement et paléo-vétérinaires du monde entier pour assurer la protection de notre population humaine et préhistorique », expliquent-ils. Vous pouvez accéder à ce lien.

Quant au film, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard reviendront en tant qu’Owen Grady et Claire Dearing. Ils seront rejoints par un casting de luxe authentique : Jeff Goldblum (Ian Malcolm), Daniella Pineda (Zia Rodriguez), Sam Neill (Alan Grant), Laura Dern (Ellie Sattler), Justice Smith (Franklin Webb), Omar Sy (Barry Sembène), Kristoffer Polaha (Wyatt Huntley), Dichen Lachman, DeWanda Wise, Scott Haze, Campbell Scott (Lewis Dogson), Isabella Sermon (Maisie Lockwood), Varada Sethu (Shira) et Glynis Davies (Carolyn O’Hara), parmi autres. .

Source : Collisionneur