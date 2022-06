Doctor Strange in the Multiverse of Madness confirme sa date de première sur Disney +

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est l’un des gros ajouts au catalogue Disney + ce mois-ci. La dernière production de Marvel sur grand écran fera ses débuts sur le service le 22 juin. Après être passée par les salles de cinéma, la cape rouge de Benedict Cumberbatch déambulera dans les salons des maisons.

« L’univers cinématographique Marvel déverrouille le multivers et élargit ses frontières comme jamais auparavant », souligne la société dans sa description officielle. « Voyage dans l’inconnu avec le docteur Strange, qui, avec l’aide d’alliés mystiques anciens et nouveaux, traverse les réalités alternatives hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. »

Le film, qui se déroule après les événements d’Avengers : Endgame, est mené par Benedict Cumberbatch (Dr Stephen Strange), qui sera rejoint par Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Rachel McAdams (Dr Christine Palmer), Benedict Wong ( Wong), Chiwetel Ejiofor (Mordo) et Xochitl Gomez (America Chavez).

Qu’avons-nous pensé du film ?

Chez Netcost, nous avons décrit Doctor Strange dans le multivers de la folie comme « la nouvelle poule aux œufs d’or ». « Malgré le fait que Raimi obscurcit l’histoire, il n’a pas été en mesure de l’amener dans son domaine, peut-être à cause de l’énorme fardeau de l’intégrer dans l’ensemble de Marvel », nous avons dit. Nous avons souligné le rôle de Benedict Cumberbatch, qui fait un « excellent travail ».

« Le film est divertissant, risqué parfois, mais inférieur à celui que Scott Derrickson a signé en 2016. Ses plus de deux heures de durée passent dans un soupir, bien qu’après un début impressionnant, l’un des meilleurs du film, il entre une certaine vallée jusqu’à ce que l’histoire reprenne le rythme des productions Marvel. » Vous pouvez lire la critique complète via ce lien.

Source : communiqué de presse (Disney+)