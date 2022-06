Les nouveaux teasers Dragon Ball Super: Super Hero font monter le battage médiatique à plus de 9 000

Dragon Ball Super: Super Hero est pratiquement là -ou plutôt, dans les salles japonaises à partir du 11 juin-, avec une première dans les cinémas occidentaux prévue cet été, à une date encore à préciser. En attendant, nous pouvons déjà profiter d’un nouveau lot de teasers promotionnels de seulement 15 secondes chacun qui nous permettent de voir une bonne poignée de scènes inédites, dont beaucoup mettent en vedette Son Gohan et Piccolo déchaînés, en plus de montrer le plus tendre entre Gohan et sa fille. Pan, dont la présence dans le film semble être la clé.

Gohan et Piccolo se déchaînent dans Super Hero

Ainsi, ces trois nouveaux teasers que nous vous proposons ci-dessous nous avancent bon nombre des scènes d’action qui mettront en scène à la fois Gohan et Piccolo, les deux personnages principaux de ce nouveau film basé sur Dragon Ball Super. Cela a été partagé par Toei Animation comme matériel promotionnel au Japon pour la prochaine première du film, dans lequel nous assisterons également à une relation attachante entre Gohan et sa fille Pan et dont nous pouvons déjà voir une brève scène dans l’un de ces trois nouveaux teasers.

Les autres clips vidéo nous offrent de nouveaux aperçus des nouveaux composants du soi-disant Nouveau Ruban Rouge, ainsi que Son Gohan libérant toute sa puissance… Pas étonnant qu’Akira Toriyama lui-même ait récemment affirmé que Gohan avait le potentiel d’être le plus puissant personnage dans Dragon Ball. Pour l’instant on sait peu de choses sur l’intrigue du film, même si apparemment il se déroulera quelque temps après le dernier film de la saga Dragon Ball Super : Broly.

Et c’est que, comme nous pouvons le voir dans les différents supports promotionnels, les personnages plus jeunes semblent avoir grandi plus qu’évident dans ce nouvel arc d’histoire, présentant de nouveaux aspects. « L’armée du ruban rouge a été une fois détruite par Goku. Les personnes qui perpétuent son esprit ont créé les androïdes ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Ces deux androïdes s’appellent eux-mêmes des « super-héros ». Ils commencent à attaquer Piccolo et Gohan. Quel est l’OBJECTIF ? Face au danger qui approche, il est temps de se réveiller », peut-on lire dans son synopsis officiel.

source | DbsHype