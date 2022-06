Dragon Age 4 confirme son titre officiel, Dreadwolf ; Que signifie?

Dragon Age : Dreadwolf est le nom officiel du quatrième opus de la franchise BioWare. L’étude franchit une nouvelle étape pour le titre qui nous fera voyager à travers les terres de Thédas. Dans une note sur leur site Web, ils confirment qu’ils parleront davantage du jeu tout au long de l’année 2022.

Que signifie loup-effroi ?

La société pointe le surnom de Solas, l’un des personnages introduits dans Dragon Age Inquisition. » Certains disent qu’il peut être un ancien dieu elfe, mais d’autres disent qu’il ne l’est pas. D’autres disent qu’il a trahi son peuple… ou l’a sauvé dans le cadre de sa quête pour le sauver au prix de votre monde. Ses motivations sont impénétrables et ses méthodes parfois discutables, ce qui lui vaut une réputation de divinité trompeuse. un joueur de jeux sombres et dangereux.

L’équipe souligne que l’utilisation de Solas comme antagoniste ne doit pas prêter à confusion chez ceux qui ne sont pas des habitués de la saga. « Il sera dûment introduit le moment venu », concluent-ils.

Comment se passe le développement ?

Au cours de la déclaration, ils affirment que le titre « grandit et se rapproche de cette prochaine aventure ». On peut se faire une idée de leur statut si on se reporte à février dernier, lorsqu’ils ont communiqué le changement de cap dans l’équipe.

« Pour le prochain Dragon Age, nous sommes actuellement à mi-chemin de la production, ce qui est une sensation formidable », a expliqué BioWare. « Nous avons terminé le plan l’année dernière, nous nous concentrons donc maintenant sur la construction de notre vision : créer des décors incroyables, des personnages profonds, un gameplay fort, un scénario percutant, des scènes émotionnelles… et bien plus encore. Le plan de match est bien compris et l’équipe est concentrée ».

Mac Walters est directeur de production, tandis que Corrine Busche est directrice principale. Comme directeur du développement de produits on retrouve Benoit Houle; trois poids lourds avec plus de 10 ans d’expérience en studio.

Police de caractère: Dragon Age sur Twitter