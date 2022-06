Jouez gratuitement à Marrakech dans Hitman 3 pour une durée limitée

Hitman 3 dévoile sa feuille de route durant le mois de juin avec une surprise pour les fans. Ceux qui n’ont pas le contenu du premier opus pourront jouer gratuitement au niveau de Marrakech entre le 2 et le 12 juin. Tous les progrès que vous faites resteront enregistrés dans votre profil.

Vous n’avez pas besoin d’avoir une copie de la version complète en votre possession. Vous pouvez accéder à la promotion avec le pack de démarrage gratuit disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Comme nous vous l’annoncions lors de son lancement, le pack permet d’accéder à une partie du contenu de la trilogie meurtrière sans passer par la case.

Ses responsables soulignent que cette période promotionnelle permet de se lancer « dans tout ce que la Ville Rouge a à offrir », ce qui laisse penser qu’elle atteint les variantes de la mission principale. Il est maintenant disponible pour jouer.

Hitman 3 en juin : plus d’actualités

Le reste du programme Hitman 3 de ce mois-ci est complété par une variété d’objectifs insaisissables ci-dessous.

Le tueur en série – du 3 au 13 juin (nécessite le pass d’accès Hitman 2)

The Gunrunner – 10-20 juin (nécessite Hitman 1 GOTY Access Pass)

Cible insaisissable d’arcade – 16 juin

Le Passif – Du 1er au 11 juillet

Cette cible d’arcade insaisissable à laquelle nous avons fait allusion offre le fusil de sniper Ruby Rude 300 en récompense pour avoir terminé l’un de ceux qui seront publiés. L’arme est équipée d’un viseur télescopique à longue portée, d’un silencieux et d’améliorations de visée. De plus, les 23 et 30 juin, vous pourrez accéder à plusieurs contrats en vedette de la communauté.

De son côté, Hitman 3 est en vente sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Vous pouvez lire notre analyse ici.

Source : IO-Interactif