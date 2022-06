Pokémon Scarlet and Purple a la participation du créateur d’Undertale

Toby Fox, le créateur d’Undertale, a confirmé sa participation à la composition musicale de Pokémon Scarlet and Purple. Le développeur et compositeur revient pour collaborer avec The Pokémon Company après avoir fait de même dans la huitième génération de la saga, Pokémon Sword and Shield.

« J’ai eu l’honneur de composer la musique de terrain pour Pokémon Scarlet et Purple », a révélé Fox sur son compte Twitter officiel. « Après avoir créé une esquisse du concept, Game Freak l’a arrangé en plusieurs versions que vous pourrez entendre tout au long du jeu. Vous pouvez entendre un peu d’elle dans cette bande-annonce.

La bande-annonce à laquelle il fait référence est celle publiée le 1er juin, qui a coïncidé avec la révélation du légendaire et quelques nouvelles importantes pour cet opus. « Quelques autres chansons de Toby Fox apparaîtront également dans le jeu », conclut-il.

J’ai eu l’honneur de composer la field music de Pokémon Scarlet et Violet ! Après avoir créé un croquis conceptuel, Game Freak l’a arrangé en plusieurs versions que vous entendrez tout au long du jeu. Vous pouvez en entendre un peu dans cette bande-annonce… https://t.co/dhjv4e9fQN – tobyfox (@tobyfox) 1 juin 2022

Pokémon Scarlet et Purple sont découverts

La deuxième bande-annonce officielle de Pokémon Scarlet et Purple révèle la structure que suivra l’aventure. Ce sera le premier volet principal à embrasser le monde ouvert « sans avoir à suivre un ordre d’intrigue établi ». L’influence de Pokémon Legends : Arceus est présente.

Nous savons que vous serez coopératif. Jusqu’à 4 joueurs peuvent explorer ensemble la nouvelle région, dont le nom n’a pas encore été confirmé. De plus, pour la première fois dans l’histoire de la franchise, chaque édition aura un professeur exclusif. Vous pouvez connaître tous les détails partagés dans ce lien.

D’autre part, la liste des Pokémon inconnus et connus s’allonge. Sprigatito, Fuecoco et Quaxly, les trois Pokémon initiaux, sont rejoints par trois autres noms confirmés de la neuvième génération : Lechonk, Smoliv et Pawmi. Les six rejoignent Koraidon et Miraidon, les deux légendes qui font la couverture des deux éditions.

Police de caractère: Toby Renard