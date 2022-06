NBA 2K22 dicte sa peine lors des finales NBA : quelle équipe est la plus forte ?

A l’occasion de la finale de la Ligue des Champions, on se demandait il y a quelques jours quelle équipe serait la plus forte dans FIFA 22, le Real Madrid ou Liverpool. Les résultats ont donné la victoire à Madrid, avec six joueurs dans le onze idéal formé entre les deux équipes (Courtois, Karim Benzema, Casemiro, Kroos et Modric), par les cinq de l’équipe de Jurgen Klopp (Salah, Mané, Van Dijk, Robertson et Trent Alexander -Arnold). Étant donné que le jeu a fait de Paul la pieuvre et a réussi le résultat, nous allons aujourd’hui retenter notre chance dans NBA 2K22 avec les finales NBA.

Golden State Warriors vs Boston Celtics, quelle équipe est la plus forte selon NBA 2K22 ?

Selon NBA 2K22, les fans de Warriors peuvent refroidir le champagne car leur quatrième bague au cours des huit dernières années arrive. Dans la position de base, il n’y a pas de discussion. Stephen Curry est l’histoire du basket-ball en marche et a un 96 contre lequel Marcus Smart et son 79 n’ont rien à voir. C’est le match le plus controversé du jeu, car Smart a été nommé défenseur de l’année, fait d’énormes séries éliminatoires et a tari Chef Curry lors de ses derniers matchs. Cependant, et toujours selon la saga 2K, Stephen prend la tête de cette bataille.

Dans le duel des shooteurs, Boston l’emporte, avec Jaylen Brown (86 de moyenne) battant Jordan Poole (81). Il est vrai que Poole a été l’une des révélations de la saison et qu’il est baptisé comme le troisième frère splash, mais Brown joue ce même rôle depuis plusieurs saisons et son rôle dans les Celtics est essentiel. Si Tatum a une de ses nuits folles, tous les yeux sont rivés sur Brown, qui curieusement a promis il y a quelques années, juste au moment où il entrait dans la ligue et assistait à l’une des premières finales des Warriors en tant qu’invité, il a promis de rendre le Verts à ces instances. Il l’a réalisé, par coïncidence contre le Golden State lui-même, et maintenant nous verrons s’il parvient également à en faire des champions.

Entre les attaquants, et même si nous aimons Klay Thompson, c’est 2-1 pour les Celtics grâce à Jayson Tatum. Un curieux héritier de Pierce qui porte en même temps le bandana de Kobe et qui obtient un 90 au jeu pour le 83 d’un Thompson reborn. L’année prochaine, nous verrons si ce score est temporaire en raison de sa blessure ou si c’est celui auquel nous devons nous habituer à partir de maintenant, car dans les années de ses premiers anneaux, Klay a atteint 92. Vous pouvez toujours jouer avec cette version de lui si on va dans des équipes NBA classiques et on choisit les Warriors du 16/16 ou du 16/17. J’espère le voir comme ça ces jours-ci et me battre face à face contre l’un des plus grands jeunes talents du moment.

On passe au poste d’avant-garde, là où le retour des bai commence à se dessiner. Le 83 d’Andrew Wiggins bat le 80 d’Al Horford. En tout cas c’est un duel dont on se fiche de qui gagne. Nous aimons vous voir tous les deux après tout ce que vous avez vécu. Ces séries éliminatoires, Wiggins s’est débarrassé de l’étiquette de perdant à la poitrine froide qui le harcelait depuis ses jours dans le Minnesota. De son côté, Horford a fait de même avec ceux qui l’ont classé comme escroc et ont pris leur retraite après être passés par les 76ers. Avec le niveau qu’ils donnent, numéro un numéro en bas, on ne peut que se frotter les mains à leur duel. Mais pour NBA 2K22, c’est de Wiggins.

Et nous arrivons aux centres, au pivot, à Robert Williams contre Draymond Green, où se produit le sorpasso. Aussi bonne campagne que Williams, l’un de ses joueurs révélateurs au niveau défensif, a eue, le bon vieux Green se tient avec un 83 contre 82 pour son rival. Musculitos exécute le coup final et met le 3-2 sur le tableau de bord, emmenant le match nul en Californie. Mais attendez une minute ! Et le banc ? Est-ce que personne ne pense au banc ?, que diraient-ils dans Les Simpson.

« Qu’est-ce que je fais ici ? Et pour qui suis-je en train de soutenir ? Mes ennemis ou les ennemis des Lakers ? Est-ce que Russ est déjà parti ? »

Warriors 4-2 Boston selon NBA 2K22

Kerr porte le coup final à Boston depuis le banc. Pritchard est plus apprécié que Damion Lee et Derrick White est également tenu en plus haute estime par NBA 2K22 que Gary Payton, mais c’est là que s’arrête la fameuse fierté celtique. Seule l’égalité est sauvée chez Daniel Theis et Nemanja Bjelica. Le reste est Golden State par coup de cœur. Moses Moody est meilleur qu’Aaron Nesmith, Jonathan Kuminga est meilleur que Gran Williams, Kevon Looney est meilleur que Sam Hauser, Otto Porter est meilleur que Nik Stauskas et Juan Toscano est meilleur que Luke Kornet. 5-2 parmi les remplaçants et 4-2 au total. La dynastie des Guerriers continuera d’écrire l’histoire.