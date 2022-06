Dragon Ball : quel personnage est le plus puissant ? Akira Toriyama surprend par sa réponse

Akira Toriyama, le célèbre mangaka auteur d’ouvrages aussi influents que Dragon Ball ou Dr. Slump -en plus de réaliser les conceptions de personnages pour les jeux vidéo Dragon Quest-, a révélé quel personnage, selon lui, est le plus puissant dans le Dragon Univers de balle . C’est ainsi qu’une récente interview sur la page officielle de la franchise reprend à l’occasion de la prochaine première du film Dragon Ball Super : Super Heroes, où il a également révélé quel est son personnage préféré de Dragon Ball, avec une réponse qui surement peu attendus. Mais revenons au personnage le plus puissant de la série : Son Gohan.

Gohan est le personnage le plus puissant de Dragon Ball

Ainsi, Toriyama lui-même a assuré que Son Gohan, le fils de Goku et Chi-Chi, est le personnage le plus puissant de tout Dragon Ball, tout en assurant qu’il n’a pas eu l’occasion de démontrer toute sa puissance depuis longtemps : » Gohan, il est en fait plus puissant que quiconque… Ou du moins c’est ce qu’ils disent. Dernièrement, il n’a pas eu trop d’occasions de briller. Pour le motiver, il faut son admirable maître Piccolo à la place de son père Goku », a déclaré Toriyama.

Rappelons que Gohan a toujours eu un potentiel caché qu’il ne fait ressortir qu’aux moments clés. Déjà dans son entraînement intensif avec Piccolo dans son enfance, il s’est avéré être un diamant brut au niveau de la puissance ; bien que ce ne soit pas dans le combat final contre Célula quand il a explosé de rage et de douleur et a envoyé le méchant dans l’autre monde dans son infâme tournoi d’arts martiaux. Après ces événements, Gohan a adopté un style de vie beaucoup plus calme axé sur les études jusqu’à la menace de Majin Buu, où il a de nouveau libéré son pouvoir caché.

Dans des arcs plus récents de Dragon Ball Super, Gohan a aidé à repousser les attaques de Freezer après sa résurrection et a été l’un des représentants de son univers dans le Tournoi du Pouvoir organisé par les dieux. Gohan devrait avoir une grande présence dans le prochain film Dragon Ball Super: Super Hero aux côtés de Piccolo.

source | BD