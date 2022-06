Un mythe revient alors que la voix de Dark Vador dans Obi-Wan Kenobi : Hayden Christensen veut continuer

Bien que ce ne soit pas une nouvelle que Hayden Christensen, l’acteur qui a joué l’adolescent Anakin dans la trilogie préquelle de Star Wars, est revenu pour jouer Dark Vador dans la série Obin-Wan Kenobi après s’être tourné vers le côté obscur dans l’épisode III, l’apparition du Sith Lord dans le troisième chapitre de la nouvelle série Star Wars nous a laissé une nouvelle surprise : le retour de James Earl Jones pour prêter sa voix à un méchant aussi mythique.

La voix originale de Dark Vador revient

Ainsi, après des spéculations de fans sur qui jouerait la voix emblématique de Dark Vador, il a finalement été confirmé dans le troisième épisode d’Obi-Wan Kenobi que c’était James Earl Jones lui-même, la voix habituelle du méchant, qui était derrière le masque. , du moins en ce qui concerne la voix, puisque le personnage est incarné par Hayden Christensen.

Si on parle de doublage en espagnol, c’est Pedro Tena qui continue de donner la parole au méchant depuis son premier contact avec le personnage en 2015 avec la série animée Star Wars Rebels. Tena a prêté sa voix à Vader à d’autres occasions comme dans les films Rogue One : A Star Wars Story ou Star Wars : The Rise of Skywalker. Rappelons-nous que c’est le tristement disparu Constantino Romero qui a prêté sa voix reconnaissable à Dark Vador dans les doublages espagnols de la trilogie classique.

En revanche, l’acteur Hayden Christensen, qui fait revivre Dark Vador dans Obi-Wan Kenobi, a ouvertement montré son intérêt à continuer à jouer le rôle. « et, bien sûr, tout à fait », a-t-il récemment répondu à la question de savoir s’il aimerait continuer à incarner Dark Vador dans une série centrée sur le méchant. « Je pense que le personnage a imprégné notre culture d’une manière assez profonde. Et force est de constater qu’il y a encore plus d’aspects de lui à explorer », conclut l’acteur.

source | ET Canada