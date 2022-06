La Youtubers Party 2 confirme tous ses participants

OLE MAINS ! | Jeu de société Familial et de soirée | Fous rires garantis Entre Adultes & Ados, Famille & Amis | 600 Cartes et Fabriqué en Europe

🐰 OLÉ MAINS, PEAU D’LAPIN!!! Avec plus de 1 million de téléchargements sur mobile en France cette année, Olé Mains est le jeu mobile Numéro 1 ! Fort de ce succès et pour répondre à une demande récurrente des joueurs, Olé Mains saute le pas et lance Olé Mains - LE JEU DE SOCIÉTÉ ! 📜 DES RÈGLES SIMPLES : Tu fais deviner à ton équipe le plus de mots possible en 1 minute chrono, en mimant, décrivant, fredonnant, dansant, ou en finissant les paroles de chansons. A chaque thème sa règle ! Et pour corser les épreuves, des dizaines de gages : tu vas pouvoir décrire.. mais en rappant ! Puis mimer… mais en gardant les coudes collés au corps ! 🎴 JEU TESTÉ ET VALIDÉ : Un jeu testé et validé par les célèbres youtubers Pierre Croce, Michou, Inoxtag et la Team Crouton, Studio Danielle, Amixem, Neoxi, TiboinShape, Jujufitcats ou encore Dooms et Sora. Plus de 12 millions de vues sur Youtube ! ✨ UN GAMEPLAY INFINI : Des thèmes variés : Célébrités, Sport, Marques, Culture Générale, Chansons, il y en a pour tous les goûts. Avec 9 thèmes sympathiques et déjantés, plus de 1000 mots en tout, et une centaine de gages, tu auras des dizaines de parties sans jamais retomber sur les mêmes mots ! 🎁 LE CADEAU IDÉAL : Sympathique, bienveillant, rapide et fun, Olémains c’est le jeu pour jouer partout, tout le temps, et avec tout le monde ! Petit format, il se glisse dans ton sac et t'accompagne partout pour un apéro entre collègues, un pot de départ, une soirée, des vacances entre potes ou en famille, un EVG… Un cadeau parfait | Commande dès maintenant ton Olémains ! En bonus, tu obtiens un code unique pour obtenir gratuitement des thèmes exclusifs sur la version mobile d’Olémains!