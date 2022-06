Chris Hemsworth (Thor) partage la première image de Furiosa, le spin-off de Mad Max

Furiosa, la préquelle du film Mad Max : Fury Road de George Miller, a commencé le tournage. C’est ce qu’a partagé le célèbre acteur Chris Hemsworth, connu pour jouer Thor dans les studios Marvel et qui sortira prochainement Thor : Love and Thunder, via ses réseaux sociaux, en publiant une première photo du tournage en Australie. Ainsi, ce nouveau spin-off de Mad Max mettra en vedette Furiosa, l’un des personnages les plus connus de Fury Road, joué par Anya Taylor-Joy.

Début du tournage de Furiosa, préquelle de Mad Max : Fury Road

Avec tout, et après des mois d’attente, le tournage d’un flim dont la production a été retardée avec l’arrivée de la pandémie a enfin commencé. Ainsi, Anya Taylor-Joy sera la protagoniste d’un film qui se déroulera bien avant les événements de Fury Road avec une jeune Furiosa incarnée par l’actrice américaine, personnage qui affrontera un nouveau méchant incarné par Chris Hemsworth lui-même.

C’est précisément l’acteur australien qui, à travers ses réseaux sociaux, a partagé une première photo de la production dans laquelle on peut voir un clap avec des informations sur le tournage encadré dans un paysage désertique australien, où nous verrons sûrement à nouveau des poursuites motorisées spectaculaires . Comme détail, le logo plus que probable de ce nouveau film se confirme.

« Nous venons de commencer le tournage, et je vous dirai comment tout cela se passe quand ce sera fait, mais nous partons du bon pied. Tout ce que je peux dire sur mon enthousiasme à l’idée de faire ce film, c’est que même s’il s’agit de l’univers de Fury Road, nous avons aussi des différences. Encore une fois, tout ce qui apparaîtra à l’écran sera exceptionnellement familier. Et probablement la plus grande différence avec l’autre film est le laps de temps. Fury Road s’est déroulé sur trois jours et deux nuits et ce film se déroule sur 15 ans. Donc, on pourrait dire que c’est une saga », assurait récemment George Miller, réalisateur de Furiosa, récemment.

Furiosa devrait sortir en salles fin 2023 ou dès 2024.

source | Collisionneur