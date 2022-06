Frontball Planet, le premier jeu de fronton et de pelote basque pour PS4 et PS5

Frontball fait le saut vers les jeux vidéo. Cette discipline sportive moderne créée en 2008, héritière du fronton et de la pelote basque, débarquera prochainement sur PS4 et PS5 grâce à Frontball Planet : Enter the Game. Il s’agit d’un humble projet développé par Relevo, un studio de Bilbao qui a bénéficié du soutien de PlayStation Talents, de la Fédération espagnole de pelote (FEPelota) et de la Fédération internationale de pelote basque (FIPV).

Dans Frontball Planet, nous visiterons sept villes du monde (Bilbao, Madrid, New York, Miami, Tokyo et Dubaï) face à toutes sortes d’adversaires dans différents jeux de ballon. L’expérience est axée sur le multijoueur local et compte trois personnages jouables et des décors aussi spectaculaires qu’une station spatiale. Voici sa bande-annonce de présentation :

« C’est un tournant pour le sport de la pelote », ont déclaré les présidents de la Fédération internationale de pelote basque, Xavier Cazaubon, et de la Fédération espagnole de pelote, Julián García. « Il servira à récupérer un espace naturel comme la rue pour la pratique sportive. » Frontball Planet est né avec un objectif ambitieux de développement social, culturel et éducatif qui nous permettra de « visiter certains des lieux les plus emblématiques du monde » et de partager en eux « les valeurs que transmet le sport de Pelote ».

Du bal basque aux taureaux

Fondé en 2009, Relevo est un studio spécialisé dans la création de nouveaux jeux pour les plateformes de notre enfance, telles que ZX Spectrum, MSX et Amstrad CPC. Depuis quelque temps, on l’encourage aussi à faire le saut vers les consoles Steam et Sony avec des hooligans délirants et des saveurs traditionnelles comme Bullfighter Neon, un jeu dans lequel on se bat contre des taureaux cybernétiques dans une arène futuriste. Ici, au lieu d’oreilles et de queues, ce qui est ici, ce sont des missiles et des lasers. Bien mieux, vous ne trouvez pas ?

source | Communiqué de presse