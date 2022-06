Chronicles of 2 Heroes lance son kickstarter et non, pour 15 € vous ne pouvez pas le manquer

Pixelotes et action de la vieille école. Ai-je besoin d’en dire plus ? Pas de problème, nous le faisons. Une metroidvania 16 bits. Plus? Situé dans le Japon féodal et avec entre 8 et 12 heures de contenu. Pas encore? En charge de sa bande originale est Eric W. Brown (The Messenger, Sea of ​​​​Thieves). N’importe quel? Bon, passons au plat principal : pour seulement 15 euros vous pouvez contribuer à son développement et obtenir une copie du jeu à sa sortie.

C’est vrai les amis. Chronicles of 2 Heroes a lancé sa campagne kickstarter et, entre sa beauté et le peu dont il a besoin, la vérité est que ce serait un péché de ne pas souffler ses voiles jusqu’à ce qu’il atteigne le rivage. Rappelant clairement The Messenger (qui a atteint un 86 sur Metacritic) et le SNES Ninja Gaiden, ce prometteur jeu de plateforme d’action en deux dimensions a à peine besoin de 10 000 € pour commencer à combattre la fureur d’Amateratsu et sauver le territoire japonais.

La campagne kickstarter se déroulera tout au long de ce mois de juin et si nous contribuons 15 € nous recevrons une copie de Chronicles of 2 Heroes à la sortie du jeu (et nous apparaîtrons même dans son générique). Il est vrai qu’il n’y a toujours pas de date précise pour ledit lancement, mais on estime que ce sera en décembre 2022 et pour plusieurs plateformes : PC, PS4, PS5 ou Nintendo Switch. Personne ne vous empêche d’y contribuer un peu plus et de commencer une idylle avec sa précieuse édition collector.

Et au cas où nous ne vous convaincrions pas, laissez Infinity Experience et Catness Games, ses développeurs, le faire. Voici le synopsis du jeu : « Il y a de très très nombreux siècles, la colère d’Amaterasu a plongé le Japon dans une ère de guerre, de famine et d’épidémies. Son disciple, l’impératrice Imiko, a imposé la terreur avec une poigne de fer et une armée puissante. Tout espoir de paix passait par deux jumeaux : Kensei le samouraï et Ayame la kunoichi. Ensemble, ils doivent atteindre la capitale impériale d’Osaka pour voler la source du pouvoir de l’impératrice : les trois trésors sacrés. L’obtenir ne sera pas facile, car ils devront vaincre les yokais, les ronin et même Amaterasu elle-même. »

