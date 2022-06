Sonic Frontiers brille dans un gameplay spectaculaire de 7 minutes en monde ouvert

Sonic Frontiers, le prochain jeu vidéo hérisson de Sega, promet d’être le titre le plus ambitieux de la longue histoire de Sonic. A tel point qu’au-delà d’un aspect visuel curieux et réaliste, les possibilités d’un gigantesque monde ouvert à explorer à toute allure sont saisissantes. Et bonne preuve en est cette nouvelle et récente vidéo de 7 minutes de gameplay après le bref aperçu d’hier ; C’est ainsi qu’IGN l’a partagé à travers l’une de ses premières habituelles au niveau pratique, cette fois aux commandes de Sonic Frontiers.

Frénétisme et liberté à vitesse maximale

Ainsi, ce nouveau clip vidéo que vous pouvez voir ci-dessous nous offre un regard beaucoup plus approfondi sur ce que Sonic Frontiers nous réserve, tant en termes de liberté de se déplacer où bon nous semble que de vitesses extrêmes que nous pouvons atteindre aux commandes de Sonic l’hérisson.

Bien que deux des aspects les plus surprenants de cette nouvelle bande-annonce vidéo soient les ennemis et les énigmes. À tel point qu’il semble que les rivaux robotiques de Sonic reviendront plus dangereux et imposants que jamais, avec des êtres de taille considérable qui nous mettront constamment dans les cordes. D’un autre côté, les énigmes intégrées à la propre mobilité de Sonic promettent d’être tout un défi pour le joueur.

A tout cela, il faut ajouter les paysages colossaux qui allient la nature sauvage aux vestiges architecturaux de ce qui semble être une civilisation ancienne. Bien sûr, la prémisse de ce nouveau Sonic est très séduisante. Pour en savoir plus il faudra attendre son lancement prévu fin 2022 sur tous les systèmes actuels, c’est-à-dire PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

source | IGN