Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 recrute un membre de la Suicide Squad de James Gunn

Un membre de la Suicide Squad de James Gunn rejoint le groupe de héros galactiques le plus fou de Marvel Studios ; ou plutôt un composant. Et c’est qu’alors que Deadline avance en exclusivité, l’UCM accueille Daniela Melchior, une actrice qui a donné vie à Ratcatcher 2 dans le film DC et Warner Bros. et qui apparaîtra désormais dans le prochain film Marvel, les deux projets du cinéaste James Gunn. Et c’est que comme ils le soulignent du milieu qui a partagé l’exclusivité, James Gunn voulait Daniela oui ou oui dans Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 ; et Kevin Feige a fait le reste.

Rôle énigmatique de Daniela Melchior dans l’UCM

Bien sûr, pour le moment, le rôle que Daniela Melchior jouera dans Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 est inconnu ; La seule chose qui a été confirmée est que l’actrice qui a également récemment rejoint le casting de Fast X – avec Brie Larson et Jason Momoa – ne jouera pas Lunar Dragon, a déclaré James Gunn lui-même. Il est fort probable que Daniela Melchior jouera un rôle secondaire malgré le fait que l’actrice portugaise commence à grandir à Hollywood avec des rôles de plus en plus importants.

Il faudra patienter jusqu’au 5 mai 2023 pour découvrir le rôle de Daniela Melchior dans le troisième volet des Gardiens de la Galaxie Tome 3. Ou la verra-t-on en premier dans le spécial de Noël que James Gunn a déjà tourné et qui sera présenté en première à Disney + cette année en tant que prologue du film?

D’autres nouvelles récentes liées aux Gardiens de la Galaxie Vol.3 ont été les adieux émouvants de Dave Bautista de son rôle de Drax le Destructeur ou le changement physique spectaculaire de Will Poulter pour incarner Adam Warlock dans le prochain film de James Gunn pour Marvel Studios. .

