Horizon : Call of the Mountain confirme sa participation au State of Play du 2 juin

Le State of Play du 2 juin a déjà confirmé le prénom. Horizon: Call of the Mountain montrera « un nouveau look » dans le cadre de la batterie de nouvelles liées à PlayStation VR2.

Présenté au CES 2022, le jeu fera entrer la franchise populaire de Guerrilla Games dans la prochaine génération de réalité virtuelle PlayStation. Le titre est en développement dans le cadre d’une étroite collaboration entre les Néerlandais et Firesprite Games, l’un des studios que la société a acquis en 2021.

« Créée pour PlayStation VR2, cette expérience unique a été conçue pour faire avancer la technologie matérielle, l’innovation et le gameplay. Des graphismes époustouflants et de nouveaux contrôleurs de sens PSVR2 donnent un nouveau sens à l’immersion totale dans le monde d’Horizon. »

Chris James, ancien développeur senior chez Horizon Forbidden West, a partagé sur Twitter à l’époque que le jeu « changera ce que le triple-A signifie pour la réalité virtuelle ».

State of Play en route : quand aura-t-il lieu ?

PlayStation prépare une nouvelle édition de State of Play pour le 2 juin à 23h59 (CEST). Une présentation de « près de 30 minutes » est prévue dans laquelle nous apprendrons des « révélations passionnantes » de sociétés tierces. De plus, le PSVR2 aura un rôle de premier plan lors de l’apprentissage des premiers jeux en développement.

Nous vous laissons avec le calendrier selon la région ci-dessous.

France (Péninsule et Baléares) : à 00h00

France (îles Canaries) : à 23h00

Argentine : à 19h00

Bolivie : à 18h00

Brésil : à 21h00

Chili : à 18h00

Colombie : à 17h00

Costa Rica : à 16h00

Cuba : à 18h00

Equateur : à 17h00

El Salvador : à 16h00

États-Unis (Washington DC) : à 18h00

États-Unis (PT): à 15h00

Guatemala : à 16h00

Honduras : à 16h00

Mexique : à 17h00

Nicaragua : à 16h00

Panama : à 17h00

Paraguay : à 18h00

Pérou : à 17h00

Porto Rico : à 18h00

République Dominicaine : à 18h00

Uruguay : à 19h00

Venezuela : à 18h00

