Pokémon Écarlate et Violet en détail : légendaire, coopératif, monde ouvert…

La neuvième génération de Pokémon est présente pour la franchise. Pokémon Scarlet et Purple arriveront le 18 novembre exclusivement sur Nintendo Switch. Alors que nous nous préparons pour sa sortie, sa deuxième bande-annonce officielle apporte quelques informations importantes sur sa destination. Nous parlons d’une livraison principale qui embrasse pleinement la liberté. Nous passons en revue ce que nous avons appris dans cette dernière vague d’informations.

pokémon monde ouvert

Pokémon Sword and Shield nous a appris que Game Freak avait parmi ses plans d’emmener l’aventure Pokémon au-delà des routes. Les zones sauvages, en particulier celles trouvées dans ses extensions, étaient la première étape pour prouver la liberté entre les mains du joueur. Quelques années plus tard, Pokémon Legends : Arceus a brisé les barrières traditionnelles de la saga ; c’était un spin-off, sans doute, mais cela montrait que la tendance était toujours à la hausse. Pokémon Scarlet et Purple sont le résultat de la nouvelle structure des Japonais.

L’étude souligne que l’aventure prend « un style totalement nouveau » dans lequel on peut « explorer librement et sans avoir à suivre un ordre établi par l’intrigue ». Il n’a pas transpiré où se trouvent les défis contre les dirigeants du gymnase, mais ce qui est clair, c’est que les itinéraires définis appartiennent au passé. On voit divers scénarios : plage, montagnes enneigées, déserts, forêts… L’influence de la péninsule ibérique est présente.

Expérience partagée : Coopérative confirmée

Pokémon Scarlet et Purple seront coopératifs. Jusqu’à 4 joueurs peuvent rejoindre via le réseau pour partager la vie Pokémon pour la nouvelle région, dont le nom n’a pas encore été révélé. La société Pokémon note que les joueurs pourront « explorer ensemble divers endroits de la région », en plus de « l’essentiel » de toute tranche principale, comme le commerce et les combats.

Comme pour tous les titres sur Nintendo Switch, vous devrez être membre de l’abonnement Nintendo Switch Online pour utiliser les fonctionnalités multijoueurs.

Professeurs exclusifs selon l’édition

L’exclusivité du contenu basé sur l’édition ira plus loin dans Pokémon Scarlet et Purple. Pour la première fois, nous recevrons les enseignements d’un enseignant différent en fonction de l’édition que nous sélectionnerons. Les joueurs Scarlet seront guidés par le professeur Albora, tandis que dans Purple, le professeur Turo fera de même. On sait que tous deux mènent une enquête approfondie sur « une histoire de la région qui s’est transmise de génération en génération ».

Leur histoire prend un peu plus de sens quand on connaît leurs noms. Dans la version japonaise, Albora est connue sous le nom d’Olim (passé), tandis que Turo est appelée Futu (futur). La connexion entre hier et demain est l’une des clés sur lesquelles l’histoire de cet épisode va tourner.

Les nouveaux professeurs font référence à un thème possible des jeux : ➡️ Sada fait référence au passé (et Albora en espagnol à la nuit des temps, même sens). Au Japon c’est Olim (même sens) ➡️ Turo fait référence au futur. En japonais, c’est Futu. pic.twitter.com/NqkypwHWZ3 — PokéXperto (@pokexperto) 1 juin 2022

Mencía guide nos pas

Chaque livraison de Pokémon digne de ce nom a un personnage qui nous accompagne tout au long du voyage. Mencía sera celle qui jouera ce rôle dans Pokémon Scarlet and Purple. L’étude la définit comme une jeune femme « très gaie, pleine d’énergie et qui aime les combats de Pokémon ». Son expérience de formatrice sera pertinente pour nous guider dans nos premiers pas.

Au-delà des starters : nouveaux Pokémon confirmés

Nous connaissions déjà le trio initial : Sprigatito, Fuecoco et Quaxly seront les options pour notre première grande décision dans Pokémon Scarlet et Purple. La bande-annonce a confirmé trois nouveaux Pokémon qui feront partie de la neuvième génération.

porcelet

Catégorie : Pokémon Cochon

Genre : Plaine

Hauteur : 0,5 m

Poids : 10,2 kg

Pouvoir : Voile aromatique ou Gourmandise

Smoliv

Catégorie : Pokémon Olive

Type : Végétal et Normal

Hauteur : 0,3 m

Poids : 6,5 kg

Pouvoir : Se lever tôt

Pawmi

Catégorie : Pokémon Souris

Type : Electrique

Hauteur : 0,3 m

Poids : 2,5 kg

Capacité : Électricité statique ou remède naturel

Les trois nouveaux Pokémon confirmés.

Premier regard sur les Légendaires

L’un des moments les plus attendus par les fans est arrivé : nous connaissons déjà le visage et le nom du légendaire Pokémon de Pokémon Scarlet et Purple. Koraidon (Scarlet) et Miraidon (Purple) représentent visuellement quelque chose que nous avons déjà vu chez les enseignants. Koraidon représente hier, tandis que Miraidon arbore un style beaucoup plus futuriste. Pour le moment, Game Freak continue de sauvegarder ses capacités et le type auquel elles appartiennent.

Réservations maintenant disponibles

Pokémon Scarlet et Pokémon Purple sont désormais disponibles en précommande sur le Nintendo eShop. La double édition habituelle au format physique a été confirmée, qui comprend les deux versions du jeu et un Steelbook.

