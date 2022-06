Fortnite Saison 3 : premières images officielles

Comme d’habitude à ce stade, les premières images officielles de la saison 3 de Fortnite ont été révélées dans le Nintendo eShop de Nintendo Switch. Juste en dessous on vous les montre, et on vous dit tout ce qu’on sait sur la nouvelle saison de Fortnite Chapitre 3 :

Fortnite Saison 3 : ce sont les premières images officielles

A 16h00 CEST le mercredi 1er juin 2022, sur la page du jeu vidéo Fortnite de l’eShop de la Nintendo Switch, les arts correspondants ont été mis à jour avec ceux de la saison 2 du chapitre 3. Les images en question sont les suivantes :

Illustration officielle de la saison 3 du chapitre 3 de Fortnite, visible sur la page du jeu sur l’eShop Nintendo Switch

C’est courant (la même chose s’est produite avec Fortnite Chapter 3 Season 2). Et, encore une fois, comme c’était le cas lors de la précédente transition entre les saisons, les images elles-mêmes ne sont pas trop révélatrices : en gros, nous avons le bus de combat emblématique avec le logo Fortnite, et une tonalité de couleur qui sera la couleur du drapeau utilisée dans l’officiel arts de la nouvelle saison.

Illustration officielle (sans le logo) de la saison 3 du chapitre 3 de Fortnite, visible sur la page du jeu dans l’eShop Nintendo Switch

Quand est l’événement Fortnite Saison 2 ?

L’événement final de la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite, appelé Collision, se tiendra le samedi 4 juin 2022 à une heure différente selon notre région. Juste en dessous, nous vous laissons les dates et heures de l’événement dans différentes régions hispanophones :

France (péninsule et îles Baléares) : 22h00 le samedi 4 juin.

France (îles Canaries) : 21h00 le samedi 4 juin.

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay : 15h00 le samedi 4 juin.

Bolivie, Cuba, République dominicaine et Venezuela : 14h00 le samedi 4 juin.

Equateur, Colombie, Mexique, Panama et Pérou : 13h00 le samedi 4 juin.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua : 12h00 le samedi 4 juin.

Art officiel de l’événement final Collision à Fortnite

La saison 3 de Fortnite Chapter 3 débutera dimanche prochain, le 5 juin 2022 ; c’est une information également confirmée par Epic Games lui-même.

C’est, pour l’instant, tout ce qui a été officiellement révélé de la saison 3 du chapitre 3 de Fortnite. Nous vous rappelons qu’il vous reste encore quelques jours pour terminer toute mission ou défi que vous avez manqué de la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite. notre guide complet nous vous aidons à les compléter.

Source : Nintendo eShop