Nostalgie en veine : Street Fighter II The Animated Movie annonce l’édition de vos rêves

Comme un amour d’été, Street Fighter II : Le film d’animation revient dans nos vies avec une édition collector qui fait fondre le cœur et glace le portefeuille. Le film est sorti il ​​y a plus de 26 ans, en 1996, mais ce n’est qu’en 2014 que MediaVision a repris ses droits et l’a officiellement publié dans notre pays. Maintenant, le distributeur prépare une nouvelle édition commémorative de ceux qui ont mis en échec ceux qui s’interrogent sur le coup de foudre.

Il sortira le 27 juillet 2022, il inclut la version Blu-Ray et il s’adapte aux couleurs de notre enfance. Étaient-ils de Sega ? Ceux de Nintendo ? C’est pareil, peu importe. Cette édition commémorative de Street Fighter II : Le film d’animation sera disponible en deux packages différents, l’un qui ressemble à un jeu Mega Drive et l’autre qui ressemble à un jeu Super Nintendo. Rester avec quelqu’un est presque plus difficile que de choisir entre papa et maman.

Tel sera le contenu de ces éditions MEGA et SUPER collector, désormais disponibles à la réservation au prix de 36,99 euros.

Film sur DVD+Blu-Ray

Livre d’art exclusif de 24 pages

Cartes postales commémoratives pour votre anniversaire

7 figurines découpées de personnages de Street Fighter

Quant au film lui-même, Street Fighter II : Le film d’animation est un film d’animation japonais sorti à l’origine en 1994 et qui n’a pas eu de mauvaises critiques, autant cela semble utopique après des années d’adaptations désastreuses et de tentatives d’action en direct punissables par la loi. . En fait, son succès a été tel que Capcom a lui-même programmé un jeu basé sur lui, Street Fighter II : The Interactive Movie, pour PSX et Sega Saturn, et même ses designs légendaires ont ensuite été hérités par Street Fighter Alpha. Pour beaucoup, c’est l’un des meilleurs films de jeux vidéo jamais réalisés. Voici ce que dit son synopsis :

« Dans un futur proche, l’organisation terroriste Shadowland fait un pas en avant dans sa conquête du monde en assassinant des politiciens clés à l’échelle internationale. Son chef suprême Bison entend trouver et capturer les meilleurs experts en arts martiaux pour les transformer en machines à tuer. Avec une armée de guerriers invincibles à ses ordres, les seuls qui ont le potentiel de l’arrêter sont deux légendaires experts en arts martiaux : le célèbre champion Ken Masters et son ancien partenaire d’entraînement Ryu, qui parcourt le monde pour tester ses compétences contre toutes sortes de combattants. Le plan machiavélique de Bison est d’opposer Ryu à Ken dans le combat de combats avec le destin du monde en jeu. »