La brillante Monument Valley des mobiles se réunit dans une nouvelle édition pour Steam

La série Monument Valley est devenue l’un des grands champions des puzzles atmosphériques à son époque, deux excellents titres qui utilisaient un gameplay basé sur le jeu avec une perspective sensationnelle et une conception artistique. Maintenant et cinq ans après la sortie de la deuxième partie, ses créateurs ustwo games ont annoncé les versions PC via Monument Valley : Panoramic Collection, une compilation qui a déjà une date de sortie sur Steam : le 12 juillet 2022.

En vente séparément et en pack

Ainsi, ceux qui veulent profiter de l’expérience Monument Valley sur Steam auront deux options : acheter l’un des deux jeux séparément (Monument Valley : Panoramic Edition ou Monument Valley 2 : Panoramic Edition) ou se procurer la soi-disant Panoramic Collection, ce dernier avec remise. Pour le moment, il n’y a pas de prix pour chaque jeu et le pack des deux, bien que leur contenu ait été confirmé.

Pour commencer, le slogan panoramique de ces nouvelles versions PC fait allusion au fait que les deux jeux seront compatibles avec les moniteurs ultra-larges. De plus, il y aura une mise à jour graphique qui ajoutera plus de détails et d’éléments à l’écran, faisant de sa mise en scène colorée un spectacle visuel. Mais c’est aussi que ces nouvelles éditions Panoramic auront tout le contenu téléchargeable et les extras des versions mobiles originales, faisant de ces nouveaux ports les éditions définitives de Monument Valley 1 et 2.

« Embarquez pour un voyage de pardon avec Ida, la princesse silencieuse, à travers des environnements impossibles et des énigmes illusoires. Expérimentez ce jeu de puzzle apaisant et contemplatif en manipulant les monuments et en créant des chemins évolutifs pour explorer des mondes nouveaux et mystérieux », peut-on lire dans la description officielle du premier opus.

Monument Valley : Panoramic Collection arrive sur Steam le 12 juillet 2022.

source | Vapeur