Pokémon GO Adventure Week 2022 : date, heure, rencontres et bonus

Pokémon GO démarre le mois de juin avec un nouvel événement mettant en vedette des Pokémon de type Rock ou Fossil. Il s’agit d’une nouvelle édition de l’habituelle semaine de l’aventure qui marque les débuts d’Amaura et Tyrunt dans le jeu. Désormais, les deux seront disponibles à la fois dans la recherche sur le terrain et à travers les œufs.

Cette semaine de l’aventure 2022 fait partie de la soi-disant GO Season, un nouveau pack de contenu plein de bonus, d’événements et de changements qui sera disponible du 1er juin au 1er septembre, coïncidant avec le moment où ils ont également lieu le face-à- affrontez Pokémon GO Fest, dont le premier aura lieu les 4 et 5 juin à Berlin. Niantic a avancé que, selon le résultat de celui-ci, cette Adventure Week pourrait même avoir une version Ultra. Mais arrêtons les roulements et allons au mess :

Pokémon GO : Adventure Week 2022, quel jour sommes-nous et quand est-elle célébrée ?

Cette nouvelle semaine de l’aventure se déroulera du mardi 7 juin 2022 à 10h00 (heure locale française) jusqu’au dimanche 12 juin 2022 à 20h00.

Wild Encounters of Adventure Week 2022 dans Pokémon GO

Pendant ces cinq jours, les Pokémon que nous pouvons rencontrer dans la Semaine de l’Aventure (nous marquons en gras ceux qui sont particulièrement difficiles) :

Aérodactyle

Anorith

Arron

Crânes

graveur

Kabuto

Larviter

petite fille

Pupiter

Rhyhorn

Bouclier

Omanyte

Raids de la semaine de l’aventure 2022 dans Pokémon GO

À son tour, voici la liste des raids possibles :

Raids une étoile

géodude

Géodude d’Alola

Roggenrola

sudowoodo

raids trois étoiles

Agrén

Rydon

Carabine

Tyranocif

raids cinq étoiles

méga raids

Semaine des œufs de l’aventure 2022 dans Pokémon GO

Voici les Pokémon qui vont éclore des Œufs de 7 kilomètres :

Amaura

archène

Crânes

Bouclier

Carabine

slugma

tortue

Tyrunt

Recherche sur le terrain pour la semaine de l’aventure 2022 dans Pokémon GO

Si vous terminez les tâches de recherche sur le terrain en cours de route, vous trouverez les Pokémon suivants (les plus compliqués sont en noir) :

Aérodactyle

Amaura

Anorith

archène

Crânes

Kabuto

petite fille

Omanyte

Bouclier

tortue

Tyrunt

Bonus Adventure Week 2022 dans Pokémon GO

Enfin, les deux bonus disponibles tout au long de la semaine de l’aventure :

Double XP lors de la rotation des PokéStops

Cinq fois plus d’XP bonus pour avoir fait tourner un PokéStop pour la première fois

source | PokemonGO Live