Dragon Ball : Akira Toriyama révèle quel est son personnage préféré de tous ceux qu’il a créés

Akira Toriyama, le célèbre auteur de manga qui a créé des œuvres aussi influentes que Dragon Ball ou Dr. Slump et créateur de personnages pour la saga de jeux vidéo Dragon Quest, entre autres, a révélé quel est son personnage préféré de tous ceux qu’il a créés pour Dragon Ball. Et ce n’est pas une décision facile, puisqu’une saga aussi ancienne que celle mettant en vedette Goku et compagnie a présenté des centaines de personnages ; et pour un auteur, choisir son personnage préféré ne doit pas être une mince affaire. Mais il semble que Toriyama l’ait bien compris : Piccolo.

Évolution et influence du personnage

Cela a été révélé dans une récente interview pour la page officielle de Dragon Ball en relation avec la première imminente de Dragon Ball Super : Super Hero, assurant que son personnage préféré dans toute la saga Dragon Ball n’est autre que Piccolo, dont on attend beaucoup . sur le prochain film Super Hero : « Piccolo est mon personnage préféré. Il est toujours si calme… C’est peut-être la première fois qu’il est si bavard et si actif », a assuré Toriyama concernant le rôle qu’il aura dans le nouveau long métrage d’animation.

Comme si cela ne suffisait pas, Toriyama s’est plongé dans l’évolution de Piccolo depuis sa première apparition et comment il a influencé Gohan et sa famille, devenant un fidèle allié de Goku et presque un deuxième père de Son Gohan, donnant un sens à sa prédilection en le namekian : « Gohan a toujours eu un lien très fort avec Piccolo, puisqu’il s’est entraîné avec lui quand il était petit. Et Videl et Pan considèrent également Piccolo comme un membre de la famille en qui ils peuvent avoir confiance plus que quiconque », conclut Toriyama.

Bien sûr, Piccolo est un personnage récurrent tout au long de la saga, même dans les derniers arcs de Dragon Ball Super, comme dans le combat contre Moro. Nous verrons quel rôle Piccolo joue dans Dragon Ball Super : Super Hero et s’il est si important pour l’histoire écrite par Toriyama lui-même.

source | BD