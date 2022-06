Téléchargez Tell Me Why gratuitement pour le mois de la fierté LGTBIQ+

Il y a beaucoup de mouvement ces jours-ci dans les bureaux de Dontnod Entertainment. L’entreprise française vient d’avoir 14 ans, a changé de nom (elle s’appellera désormais Don’t Nod) et travaille sur « six projets passionnants » dont elle a partagé un premier teaser avec des indices sur leurs réseaux sociaux.

À cela s’ajoute le fait que le studio continue d’être l’un des plus engagés dans les causes sociales et qu’en juin, il veut célébrer et revendiquer le mois de la fierté LGTBIQ+ comme il le mérite. Sa première décision à cet égard a été de donner l’un de ses derniers jeux, Tell My Why, qui sera disponible en téléchargement gratuit pendant les 30 prochains jours sur Xbox One, Xbox Series X | S et PC.

Le jeu, avec un 8,5 dans l’analyse Netcost, est une aventure centrée sur la narration qui sera familière aux fans de Life is Strange. Il raconte l’histoire de deux frères jumeaux, Alysson et Tyler Ronan, qui se retrouvent à Delos Crossing (Alaska, États-Unis) dix ans après la mort tragique de leur mère. Tous deux doivent retourner dans leur maison d’enfance pour clore un épisode douloureux de leur vie et passer à autre chose.

Évidemment, les choses ne sont jamais aussi simples qu’elles en ont l’air et de nouvelles découvertes feront surface au cours de la visite. Des secrets dont il faudra tirer les fils pour dénouer une intrigue où rien n’est ce qu’il paraît et où l’apparente simplicité d’un événement cache une délicate complexité. Pur réalisme magique.

L’un des grands personnages trans des jeux vidéo

Le lien entre Tell My Why et Pride Month est évident. Tyler est un homme trans et bien que son identité soit vitale dans la construction du personnage, elle n’est pas l’épicentre de l’intrigue, le rôle du jeune homme ne se limite donc pas à son sexe. En outre, l’histoire aborde également d’autres questions sensibles telles que la situation des peuples autochtones en Alaska, la dépression et la maladie mentale, mais elle le fait avec la délicatesse typique de Don’t Nod, l’un des rares développeurs qui sait comment aborder des questions comme celle-ci sans maladresse ni artifice fantaisiste.

Un voyage avec une touche mélancolique qui captivera tout amateur de réalisme magique avec une envie d’énigmes, de dialogues et d’une bonne histoire. Étant gratuit, il n’y a aucune excuse pour ne pas essayer.