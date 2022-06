CoD Warzone obtient un nouveau pack gratuitement avec Prime Gaming

Activision et Twitch continuent de former une alliance de contenu pour les utilisateurs de Call of Duty Warzone et Vanguard. À partir de ce 1er juin, Prime Gaming propose le forfait Punta de Lanza, qui comprend un assortiment de produits skins axés sur le thème de la Seconde Guerre mondiale.

Comment puis-je utiliser le pack gratuit June Prime Gaming pour Warzone et Vanguard ?

Rendez-vous sur ce lien et connectez-vous avec votre compte Twitch. Cliquez sur la case « demander maintenant » au-dessus du forfait Punta de Lanza. Vous serez invité à lier votre compte Call of Duty. Une demande d’accès à votre compte Call of Duty apparaîtra dans la fenêtre contextuelle. Sélectionnez ‘Autoriser’. Vous allez maintenant être dirigé vers la passerelle Web Call of Duty. Connectez-vous avec le compte Call of Duty lié au profil de la plateforme où vous jouez régulièrement au jeu de tir. Si tout a fonctionné correctement, les informations que vous avez fournies apparaîtront à l’écran. Assurez-vous que les données ont été saisies correctement et cliquez sur ‘et, les lier’. Une fois la confirmation reçue, dirigez-vous vers Warzone ou Vanguard. Dès que vous vous connectez, vous verrez apparaître le package.

N’oubliez pas que pour échanger des récompenses Prime Gaming, vous devez être membre d’Amazon Prime et lier votre profil de magasin à Twitch. Une fois cela fait, vous recevrez non seulement du contenu supplémentaire de Call of Duty, mais aussi d’autres titres du moment et des jeux gratuits pour PC. Dans ce lien, vous trouverez les sélectionnés ce mois-ci.

Qu’est-ce qui est inclus dans le pack gratuit Prime Gaming en juin pour Warzone et Vanguard ?

Skin X Légendaire – Sous serment

Plan d’arme légendaire – Carthage

Amulette légendaire – Hoplite héroïque

Emblème épique – Gladiateur de bronze

Thème épique de la chambre de la mort – Antiquité moderne

Autocollant rare – Champion choisi

Police de caractère: Appel du devoir