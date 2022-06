Une oie face à une invasion extraterrestre : c’est le nouveau jeu du créateur de Shenmue

Yu Suzuki surprend la communauté en confirmant son prochain job : Air Twister. Le projet propose un jeu de tir sur rails dans le style de Panzer Dragoon et Space Harrier. Il fera ses débuts le 24 juin exclusivement pour Apple Arcade. Vous pouvez voir sa bande-annonce de révélation en tête de cette news.

Yu Suzuki surprend: c’est Air Twister

« C’est mon jeu de tir fantastique idéal », reconnaît Suzuki dans une présentation à GameSpot. « Je pense que lorsque vous y jouerez, vous verrez qu’il a une sensation très différente. » La vérité est qu’il ne laisse personne indifférent, du moins pour son aspect visuel. La princesse Arch chevauche une oie qui survole des mondes extraterrestres tout en essayant de mettre fin à l’invasion des arbalètes. Champignons géants, squelettes volants… les ennemis sont pour le moins variés.

De Ys Net, ils promettent 12 niveaux qui peuvent être rejoués via des modes déverrouillables et des marqueurs de qualification. 10 boss finaux et 20 ennemis uniques sont attendus tout au long du jeu. En plus de l’écran tactile de votre iPhone, vous pouvez le contrôler avec une manette externe.

« Les joueurs jouent le rôle de Princess Arch combattant des envahisseurs extraterrestres pour sauver la planète de la destruction », explique le studio dans sa description officielle. «Ils feront pleuvoir leurs flèches à tête chercheuse pour dessiner de gracieux arcs de lumière à travers de magnifiques décors conçus de manière artistique avant d’engager leurs adversaires. Avec un jeu de tir à écran tactile amusant et facile, le destin de la planète repose entre les mains du joueur.

Pour le moment, il n’arrivera qu’en anglais. Votre annonce sur l’App Store est désormais disponible sur iPhone, iPad et iMac. Rappelons qu’Apple Arcade est un abonnement pour les appareils de la marque Cupertino disponible au prix de 4,99 euros par mois. Vous aurez accès à un catalogue en croissance constante de plus de 180 jeux.

