Gran Turismo 7 augmente à nouveau le prix de certaines voitures légendaires et la communauté est furieuse

Le patch 1.15 de Gran Turismo 7 a non seulement incorporé des nouveautés au niveau du contenu, mais a également modifié le prix de plus de 20 voitures légendaires. Une fois de plus, Polyphony Digital modifie les crédits nécessaires à l’ensemble de la collection. Des voitures aussi mythiques que la Ferrari F40 de 1992 ou la Mercedes 300 SL de 1952 voient une augmentation de plus d’un million par rapport à leur PVP d’origine.

GT Planet, le portail actuel habituel sur la saga, a partagé en détail les véhicules qui ont vu leur prix augmenter après la mise à jour, y compris ceux qui nécessitent des modifications en atelier. Au moins 27 des 62 voitures disponibles dans la collection Hagerty ont bénéficié d’une augmentation de prix. Si nous ajoutons toutes les augmentations, terminer le garage vous coûtera 8 337 900 crédits supplémentaires après le patch 1.15.

La communauté, sans surprise, n’a pas reçu la nouvelle à bras ouverts. Certains soulignent que la collaboration avec Hagerty, telle qu’elle est conçue dans le jeu, ne convient pas bien à l’utilisateur. Les véhicules sous son égide sont censés augmenter et diminuer le prix en fonction des valeurs réelles. Mais les récompenses à travers les modes doivent accompagner. Sinon, ce serait un mur de meulage.

Les voitures dont le prix a le plus augmenté dans Gran Turismo 7 après le patch 1.15

Ferrari F40 – De 1 350 000 à 2 600 000

Ferrari GTO – De 2 500 000 à 3 100 000

Alfa Romeo Guilia T22 carrozzata da zagto – De 3 100 000 à 3 450 000

Ford GT40 Mk1 – De 5 600 000 à 6 250 000

Voiture de course Ford Mark IV – De 4 600 000 à 5 150 000

Prototype Lamborghini Miura P400 Bertone – De 2 500 000 à 3 400 000

McLaren F1 – De 18 500 000 à 19 400 000

Mercedes-Benz 300 SL (W194) – De 11 000 000 à 13 000 000

Mercedes-Benz 300 SL Coupé – De 1 100 000 à 1 400 000

