Virtua Fighter et Tekken annoncent le crossover dont nous avions besoin

Une de ces choses stupides auxquelles on n’a jamais pensé, mais auxquelles on ne peut s’empêcher de penser une fois qu’on les découvre. C’est ainsi que nous pourrions définir le prochain contenu téléchargeable pour Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown, un DLC inspiré de Tekken 7 qui sera disponible sur PS4 et PS5 à partir du 1er juin 2022.

Baptisé « Tekken 7 Collaboration Pack », ce DLC sera au prix de 9,99 euros et comprendra le contenu suivant, que vous pouvez également voir dans la bande-annonce sur ces lignes :

Interface de combat Tekken 7.

20 chansons de Tekken 7 pouvant être jouées pendant les batailles.

19 costumes ou skins inspirés de personnages de Tekken tels que Kazuya, Heichachi, Asuka, Master Raven, Ling Xiaoyu ou Alisa, entre autres.

La résurrection de Virtua Fighter 5

Ce nouveau contenu téléchargeable arrive dans le jeu coïncidant avec la date du premier anniversaire de sa résurrection. Virtua Fighter 5 est revenu dans nos vies le 1er juin 2021 et l’a fait avec cette nouvelle revue (et espérons-le définitive) de l’original, qui remonte à 2006. L’édition Ultimate Showdown est sortie de la main de PlayStation Plus et c’était un joie à l’époque, car elle représente le retour de la franchise de combat la plus technique, profonde et spécialisée du genre, des vertus difficiles à trouver dans les jeux de combat actuels.

Loin de se contenter de son contenu initial, la vérité est que ces derniers mois, Virtua Fighter 5 n’a cessé d’en ajouter grâce à des collaborations aussi marquantes que celle de Tekken. Il y a quelques mois, il a sorti un DLC connu sous le nom de « Legendary Pack » qui rendait hommage au premier Virtua Fighter et apportait avec lui les 19 modèles des personnages initiaux. À ce contenu, il a ensuite ajouté un crossover avec la série Yakuza qui comprenait 19 skins supplémentaires, 20 chansons et plus de 650 objets pour personnaliser nos combattants. Qu’est-ce qui viendra ensuite? Collaboration avec Soul Calibur ? Street Fighter? Virtua Fighter 6 ?