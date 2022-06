Jeux gratuits de juin 2022 sur PS Plus, Xbox Gold, Prime Gaming et Stadia Pro

Le mois de juin arrive et avec lui viennent les vacances, les voyages, le melon et la pastèque en dessert, les festivals de musique et tant d’autres joies pour l’âme. Du moins pour certains. Pour d’autres, c’est tout le contraire qui se produit : l’absence de vacances, la chaleur, les mites, le tourisme de masse, les photos de tiers s’exhibant sur les réseaux sociaux et le manque de foot et de basket. Mais… savez-vous ce que les acolytes et les détracteurs de l’été ont en commun ? Que les deux ont une bonne poignée de jeux à racheter.

Comme chaque mois, c’est le moment de faire le point sur le lot de jeux « gratuits » que nous recevrons pour être abonné à PlayStation Plus, Xbox Live GOLD, Amazon Prime Gaming ou Google Stadia Pro. Toujours entre guillemets car après tout il faut payer pour ces abonnements pour en profiter. Mais n’entrons pas dans les détails techniques et allons-y avec le tour de passe-passe :

Jeux PS Plus gratuits en juin 2022

Le mois de juin sera un mois de changements sur PlayStation Plus. Le service fusionnera avec PS Now, l’autre service de Sony axé sur le streaming, et par conséquent, il y aura un nouveau PS Plus avec trois types d’abonnement différents :

PS Plus Essential (8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an)

PS Plus Extra (13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an)

PS Plus Premium / Deluxe (16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an)

Avec n’importe lequel d’entre eux, y compris le plus basique, nous continuerons à pouvoir jouer en ligne et à recevoir deux ou trois jeux téléchargeables par mois. Dans le cas de juin 2022, ils seront les suivants :

God of War pour PS4, disponible du 7 juin au 5 juillet

Naruto to Boruto : Shinobi Striker pour PS4 et PS5, disponible du 7 juin au 5 juillet

Nickelodeon All-Star Brawl pour PS4 et PS5, disponible du 7 juin au 5 juillet

Nous n’avons pas précisé que God of War s’adresse également aux possesseurs de PS5 car le jeu fait déjà partie de la PS Plus Collection. Cette « collection » est une liste de « 20 des meilleurs jeux PS4 » que Sony offre aux acheteurs de sa nouvelle console en guise de cadeau de bienvenue. C’est-à-dire que pour les chanceux qui ont PlayStation 5 et PlayStation Plus, God of War est gratuit depuis longtemps.

Jeux Xbox GOLD gratuits en juin 2022

De son côté, le service Microsoft est présenté comme toujours, sans changements, indépendamment du Xbox Game Pass. Quatre autres jeux Xbox Live GOLD gratuits arrivent ce mois-ci, deux de l’ère Xbox 360 (ou antérieure) et deux de la Xbox One (ou ultérieure). Les plus anciennes raviront les amateurs du genre plateforme et les deux plus modernes sont des propositions de gestion fortement recommandées :

Super Meat Boy, disponible du 1er au 15 juin sur Xbox 360, Xbox One et Xbox Series X|S

Raskulls, disponible du 16 au 30 juin sur Xbox 360, Xbox One et Xbox Series X|S

Aven Colony pour Xbox One et Xbox Series X|S, disponible du 1er au 30 juin

Project Highrise : Architect’s Edition pour Xbox One et Xbox Series X|S, disponible du 1er juin au 15 juillet

Jeux gratuits Amazon Prime Gaming en juin 2022

Amazon continue de profiter de l’annonce de Return to Monkey Island, le retour de la saga et de ses créateurs originaux après plus de 30 ans, et si en mai il nous a donné The Course of Monkey Island, en juin il fait de même avec Escape de l’île aux singes.

Il est la star d’une nouvelle liste éclectique qui a tout pour plaire : tireurs, jeux de conduite et expériences narratives. Il sera disponible sur Prime Gaming du 1er juin au 30 juin.

Évadez-vous de l’île aux singes

loin de là 4

Championnat du monde des rallyes FIA WRC 8

À travers les gorges

Calicot

astrologie

Jeux Google Stadia Pro gratuits en juin 2022

Enfin, les utilisateurs de Google et Stadia Pro. Jusqu’à sept jeux seront ajoutés au catalogue le 1er juin et seront immédiatement disponibles pour jouer via le cloud. Ils sont les suivants:

Livrez-nous la Lune *

Lac *

Deathrun TV*

À travers les temps les plus sombres *

Golfez avec vos amis

TOHU

Ben 10 : Power Trip.

Nous avons marqué d’un astérisque les quatre qui sont non seulement ajoutés à Stadia Pro, mais également directement publiés dans le Stadia Store de la plateforme le 1er juin.