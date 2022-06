Confirmé : la saison 3 de Fortnite commence le 5 juin

Epic Games a confirmé la date de début de la saison 3 tant attendue du chapitre 3 de Fortnite de l’une des manières les plus absurdes dont nous puissions nous souvenir. Juste en dessous nous vous donnons tous les détails sur le début de la nouvelle saison de Fortnite :

Quand commence la saison 3 de Fortnite ?

La saison 3 de Fortnite Chapter 3 commence le dimanche 5 juin 2022. Cela a été confirmé par Epic Games, comme on dit, de manière très absurde… dans l’entrée de blog concernant le prochain concert de la série Musical Wave, en dont l’artiste japonais Gen Yoshino nous ravira avec sa musique.

Art officiel de l’événement final Collision à Fortnite

Le dernier événement Collision aura lieu le samedi 4 juin 2022 aux dates et heures suivantes :

France (péninsule et îles Baléares) : 22h00 le samedi 4 juin.

France (îles Canaries) : 21h00 le samedi 4 juin.

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay : 15h00 le samedi 4 juin.

Bolivie, Cuba, République dominicaine et Venezuela : 14h00 le samedi 4 juin.

Equateur, Colombie, Mexique, Panama et Pérou : 13h00 le samedi 4 juin.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua : 12h00 le samedi 4 juin.

Une fois terminé, il devrait y avoir un temps de maintenance de plusieurs heures (plus long que d’habitude, environ 15 si l’on considère la précédente saison 1 et saison 2 du chapitre 3). Après cela, la saison 3 de Fortnite Chapter 3 commencerait directement, accompagnée de la pluie d’informations habituelle : nouveaux skins, contenu Battle Pass (on sait déjà que Dark Vador et Indiana Jones seraient de la partie d’après un leak).

Fuite de l’image du Battle Pass de la saison 3 du chapitre 3 de Fortnite et mise à l’échelle via l’IA

Pour le reste, nous vous rappelons que nos jours sont comptés : dans notre guide Fortnite, nous vous aidons à accomplir toutes les missions et nous vous indiquons également les meilleures méthodes pour monter rapidement de niveau et atteindre 200, avec lesquelles nous pouvons débloquer tout le contenu du jeu. Battle Pass.

