Détruisez tous les humains ! 2 : Reprobed a déjà une date et lance par surprise son spin-off multijoueur

Détruisez tous les humains ! 2: Reprobed, la nouvelle version de la suite originale mettant en vedette l’extraterrestre Krypto, a déjà une date de sortie. Cela a été confirmé par les responsables, annonçant que le titre arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series le 30 août 2022. Bien que ce à quoi personne ne s’attendait, c’est que son mode multijoueur appelé Destroy All Humans ! Clone Carnage sortira aujourd’hui et dans un format autonome. A tel point que ce spin-off multijoueur en ligne est désormais disponible sur PC, PS4 et Xbox One au prix de 12,99 euros. Vous n’avez pas raté son trailer de lancement au début de cette news ; il n’a pas de déchets.

La nouvelle aventure de Krypto lance son spin-off

Ainsi, Détruisez tous les humains ! Clone Carnage arrive comme une sorte d’extension indépendante totalement axée uniquement et exclusivement sur l’expérience multijoueur de l’univers Destroy All Humans!, avec le gang Krypto comme protagonistes. À tel point que nous avons à notre disposition plusieurs extraterrestres avec leurs propres pouvoirs et armes, des capacités psychiques aux armes de toutes sortes, chacune plus folle. Tout cela à travers quatre modes de jeu et six cartes entièrement destructibles aux dimensions généreuses.

Et c’est que nous pouvons même piloter des OVNIS et libérer toute la puissance des autres mondes contre nos rivaux. Au niveau des options, jusqu’à quatre utilisateurs peuvent jouer en mode en ligne, tandis qu’en mode local deux joueurs peuvent rejoindre un écran partagé. « Faites des ravages sur Clone Carnage ! Ce DLC autonome comprend 4 modes, 6 cartes et un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu’à 4 joueurs. Double les dégâts en mode écran partagé local à 2 joueurs. Libérez votre côté sauvage dans les modes Rampage, Armageddon, Race et Abduction ! », peut-on lire dans sa description officielle.

Détruisez tous les humains ! Clone Carnage est désormais disponible sur PC, PS4 et Xbox One au prix de 12,99 euros, bien que ceux qui précommandent Destroy All Humans ! 2: Reprobed peut désormais accéder gratuitement à ce spin-off multijoueur.

source | THQ Nordique