Karl Urban (The Boys) en nouveau Wolverine ? L’acteur répond aux rumeurs

Depuis le départ de Hugh Jackman en tant que Wolverine au cinéma et le rachat de Fox par Disney, les fans spéculent depuis des années sur l’acteur qui tiendra le rôle de Wolverine dans sa nouvelle scène au sein de l’UCM. On entend depuis quelques temps des noms comme Daniel Radcliffe, Tom Hardy, Scott Eastwood, Taron Egerton ou encore Keanu Reeves. Mais il y en a un qui n’est peut-être pas très populaire mais qui pour beaucoup serait une grande Logan : Karl Urban. et, l’acteur qui incarne actuellement le Boucher dans la série The Boys et qui a eu de nombreux rôles dans des sagas comme Le Seigneur des Anneaux, Star Trek ou Marvel, ainsi que dans le reboot de Dredd. Désormais, l’acteur s’est exprimé sur les rumeurs qui le placent comme le nouveau Wolverine au cinéma.

L’acteur des Boys parle de Wolverine

Et c’est que depuis que les rumeurs ont commencé à sonner comme un possible remplaçant de Hugh Jackman, l’acteur semblait prêt à relever le défi, même si plus tard il s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas tenir le rôle: « C’est flatteur, mais ça doit être manière rationnelle valorisée. Combien d’ans j’ai? J’ai deux ans de moins que Hugh Jackman, n’est-ce pas ?

« J’entends par là que si j’étais un studio qui cherchait à caster quelqu’un comme Wolverine, je choisirais quelqu’un dont je pourrais tirer trois films. Vous n’auriez pas trois films avec moi, à moins que vous ne vouliez un Logan de 65 ans », reconnaît franchement l’acteur.

Même ainsi, Marvel Studios n’a pas encore rendu public le profil du nouveau Wolverine qu’ils recherchent. Et si vous recherchez un Logan mature avec de nombreuses batailles derrière lui, bien sûr, Karl Urban correspond au rôle. Pour beaucoup, et avec quelques kilos de muscle en plus, il serait le parfait Wolverine.

Quelle version de Wolverine Marvel Studios nous montrera-t-il ? Va-t-il continuer avec la version plus mature et tourmentée de Logan ou vont-ils miser sur un personnage plus jeune avec une projection à long terme ?

source | Gardien