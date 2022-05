Le Summer Game Fest 2022 s’entoure d’alliés : Xbox, PlayStation, Capcom et bien d’autres rejoignent l’événement

Geoff Keighley, producteur du Summer Game Fest, a confirmé les premiers noms de la liste des entreprises qui feront partie de sa célébration estivale. Parmi eux, nous pouvons trouver des poids lourds tels que PlayStation, Xbox, Capcom, Square Enix et Electronic Arts, entre autres. Leur collaboration s’étend tout au long de l’été, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas liés au gala initial du 9 juin.

Cette année #SummerGameFest présentera des événements, des activités et des mises à jour pour les fans de plus de 30 partenaires, et d’autres seront annoncés. Ce sera un grand mois pour les fans de jeux vidéo. Sois prêt! pic.twitter.com/vLaRGnbtBK – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 31 mai 2022

Que peut-on attendre des entreprises confirmées ? La vérité est qu’il existe plusieurs noms surprenants, tels que Bloober Team. Certaines voix ont souligné qu’il serait temps de dévoiler le projet qu’elles ont en main avec Konami. Cependant, les Polonais préparent également le troisième volet de la saga Layers of Fear, prévu pour 2022.

Capcom, en revanche, maintient un cap clair vers Street Fighter 6. On sait qu’ils présenteront le nouvel épisode de la saga cet été ; Il semble clair que le Summer Game Fest est le cadre choisi par les Japonais. Y aura-t-il d’autres surprises de sa part ? L’ombre de Resident Evil survole toujours l’entreprise.

Et du Japon va la chose. Bandai Namco a One Piece : Odyssey, le RPG d’ILCA, dans le four. Dans l’édition 2021, ils étaient les protagonistes avec From Software : Keighley était chargé de partager la première bande-annonce de gameplay d’Elden Ring avec le monde. D’autre part, l’anniversaire de la franchise Persona peut être une raison pour Atlus de révéler des nouvelles concernant le jeu vidéo. Les cartes sont sur la table.

Summer Game Fest 2022 : entreprises confirmées

Jeux 2K

Activision

Atlus

bandai namco

Bloober-Team

capcom

Tache de café

Argent profond

Returnal numérique

Extrêmes numériques

Dotemu

Electronic Arts

Epic Games

FocusDivertissement

Géant de givre

Jeux humbles

Niveau Infini

Médiatonique

monHoYo

Netflix

Playstation

Fureur brute

Concentrateur de jeu Samsung

SEGA

Square Enix

Jeux Skybound

Vapeur

Studio MDHR

festival-tribeca

Jeux Warner Bros.

Xbox

Calendrier Summer Game Fest 2022

Comme on peut le lire sur le site de la célébration, le State of Play du 2 juin sera l’événement qui donnera le coup d’envoi du Summer Games Fest 2022. Ce sera en quelque sorte le prélude à la grande fête présentée par Geoff Keighley, qui est attendue pour le 9 juin à 20h00 (CEST).

Ce week-end sera complété par d’autres événements importants, notamment par Microsoft. Le Xbox + Bethesda Games Showcase de cette année aura lieu le 12 juin à 19h00 (CEST). Deux jours avant cela, le vendredi 10 juin, nous verrons à la fois Netflix Geeked Week: Gaming (19h00 CEST) et Tribeca Games Spotlight (21h00 CEST).

