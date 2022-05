Assassin’s Creed Origins confirme la date du 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X|S

Assassin’s Creed Origins confirme la date de sortie de son boost de performances sur les systèmes PS5 et Xbox Series X|S. Les 60 FPS attendus arriveront sans frais supplémentaires le 2 juin. Il est temps de retourner en Egypte avec Bayek.

Quelques jours plus tard, le 7 juin, le jeu rejoindra le catalogue Xbox Game Pass sous toutes ses modalités, y compris via Xbox Gaming Cloud dans le cadre de l’abonnement Ultimate.

L’arrivée de ce boost de framerate fait l’objet de spéculations depuis l’année dernière. En décembre 2021, nous savions qu’Ubisoft étudiait la possibilité de le rendre possible. Ce n’est que le 20 mai 2022 que nous avons appris que son lancement était un fait et qu’il le ferait « bientôt ». Désormais, les cartes sont sur la table : vous pourrez découvrir ou vous remémorer les aventures de l’assassin égyptien en doublant le rythme des images.

Assassin’s Creed Origins, l’aube de la fraternité

2017 s’éloigne de plus en plus, ce n’était pas seulement l’année de jeux comme Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et l’arrivée dans l’ouest de Yakuza 0. En novembre, nous avons peut-être vu le plus grand changement sur un niveau mécanique qui a reçu la franchise Assassin’s Creed. Les origines nous ont permis de voir l’aube de la fraternité avec une formule renouvelée mais familière.

« Non seulement le système de compétences a été repensé, beaucoup plus complexe que dans les autres épisodes et avec une touche RPG, mais le système de combat a également été repensé. Le combat est désormais plus profond et permet à Bayek de se défendre avec le bouclier, de verrouiller l’ennemi, d’esquiver, de frapper et de se battre avec différents types d’armes », précise-t-on dans les conclusions de notre analyse. Dans cette maison, il a obtenu une note de 9 sur 10. Vous pouvez lire le texte intégral et les nouvelles impressions finales en vidéo via ce lien.

