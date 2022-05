Le puzzle Monkey Island que ses créateurs regrettent

A l’occasion de Return to Monkey Island, le nouvel opus de la saga, Ron Gilbert et Dave Grossman ont accordé une interview au magazine VentureBeat dans laquelle ils passent en revue les jeux originaux et dévoilent leur mauvaise conscience. Ainsi, lorsqu’on leur demande pourquoi ils regrettent d’avoir fait le puzzle des deux premiers Monkey Island, peut-être parce que c’est trop facile ou trop difficile, tous deux répondent immédiatement et simultanément : « celui avec le singe en guise de clé à molette ».

« Le puzzle de la clé à molette dans LeChuck’s Revenge est pratiquement impossible à résoudre et n’est pas une bonne conception de niveau. Même si vous savez que vous avez besoin d’une clé, même si vous connaissez l’anglais, pour que cela fonctionne Si le singe vous passe par la tête, vous avez faire un saut incroyable au niveau déductif », explique Grossman. « Je l’utilise aujourd’hui comme exemple de comment ne pas faire un puzzle. »

putain de casse-tête. Sans connaître l’anglais c’était impossible à résoudre XD – José Manuel Bringas (@Tildom) 2 juin 2016

« Monkey Island 2 n’établit jamais rien qui permette d’arriver à cette conclusion », poursuit le développeur. « Vous devriez être capable de visualiser ce que vous avez à faire et que si vous abandonnez et cherchez un indice, quand vous le voyez, vous vous dites : ‘Oh, c’est logique, j’aurais dû y penser !’ cas, tout ce que vous dites est en « Comment diable étais-je censé savoir ça, clowns ? Comme c’est injuste et ridicule. »

Tous deux s’accordent à dire que curieusement, ils ne regrettent pas d’avoir fait quelque chose de « trop ​​facile » car « les conséquences sont moins graves. Cela n’arrête pas complètement le jeu, comme dans l’autre cas. Avec des énigmes faciles, il arrive toujours que, sans être intéressant, vous les oubliez dès que vous commencez à penser à la prochaine énigme ».

source | VentureBeat