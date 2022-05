Le méchant de la saison 4 de Stranger Things existe dans la vraie vie et est l’acteur lui-même

L’acteur derrière Vecna, le méchant de la saison 4 de Stranger Things, a partagé sa méthode de préparation pour le rôle et on ne sait pas lequel est le plus effrayant, son personnage ou lui. Jamie Campbell Bower, le susdit, a reconnu dans le magazine Variety que pendant un temps il a passé du temps à marcher au milieu de la route au milieu de la nuit, qu’il a rempli son lieu de travail de post-it avec des phrases manipulatrices qui menaçaient sa personne et qu’il ne parlait à personne pendant quatre jours à chaque fois qu’ils avaient un tournage.

Avant même d’avoir reçu le rôle, Campbell avoue avoir perdu la tête dans son appartement. « J’ai mis une photo de Will Byers et des autres sur le mur et j’ai passé deux jours d’affilée à les regarder pour me motiver et mémoriser qui était qui. » Une fois au travail, il a tapissé tout son bureau avec des affiches de Dracula et A Nightmare on Elm Street. Il y a eu une répétition au cours de laquelle même Millie Bobby Brown lui a dit qu’il était « un monstre ».

« Pour jouer Vecna, j’ai dû trouver un profond ressentiment envers quelque chose. C’est le carburant du personnage et j’ai dû m’entraîner parce que je ne pense pas être une personne qui a beaucoup de rancune. Alors j’ai arrêté de parler aux gens pendant des jours, je suis allé marcher au milieu des rues d’Atlanta à deux heures du matin et j’ai commencé à éveiller beaucoup de colère en moi.

La transformation de Jamie Campbell Bower en Vecna ​​a pris environ sept heures et demie de maquillage, elle allait donc travailler à trois heures du matin. Et après les 10 ou 12 heures de tournage requises, l’acteur a dû passer par de la tôle et de la peinture pendant encore une heure pour redevenir une personne. « Je n’ai parlé à personne pendant le processus », a déclaré Campbell dans l’interview. « La musique m’a beaucoup aidé. C’était une expérience viscérale. J’ai quelques chansons que j’ai mises en boucle. »

« Entre les prises, je me suis assis dans une pièce totalement sombre et silencieuse. C’était vraiment intéressant. Vers la moitié du tournage, j’ai commencé à avoir peur de Vecna, j’en ai parlé à Matthew Modine (qui joue le Dr Martin Brenner dans la série) et il a dit « C’est super pour jouer ! », alors j’ai pensé que c’était une aide », termine l’acteur en riant.

source | Variété