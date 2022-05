Annonce des jeux gratuits Xbox de juin 2022 avec Gold

Xbox dévoile les jeux qui feront partie de la promotion Games with Gold en juin 2022. Tous les membres Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate pourront utiliser les quatre jeux suivants sans frais supplémentaires. Comme toujours, la ronde mensuelle met en évidence deux titres du catalogue actuel et deux via la rétrocompatibilité. On vous dit tout ci-dessous.

Tous les jeux gratuits avec Gold en juin 2022

Aven Colony – Disponible du 1er au 30 juin sur Xbox Series X|S et Xbox One

Project Highrise : Architect’s Edition – Disponible du 16 au 15 juillet sur Xbox Series X|S et Xbox One

Super Meat Boy – Disponible du 1er au 15 juin sur Xbox Series X|S, Xbox One et Xbox 360

Raskulls – Disponible du 16 au 30 juin sur Xbox Series X|S, Xbox One et Xbox 360

Parmi ceux choisis en juin, un classique comme Super Meat Boy se démarque. À son époque, le jeu de plateforme était l’un des noms les plus en vue du premier lot de Xbox Live Arcade sur Xbox 360. D’autre part, Project Highrise vous présente un titre de stratégie et de gestion dans lequel vous devez construire des gratte-ciel dans les meilleurs manière possible. Aven Colony est également une autre alternative dans le genre, élargissant seulement le spectre à une véritable colonie au plus profond de l’espace.

Projet de grande hauteur

N’oubliez pas que vous êtes dans les derniers jours pour racheter certains des titres offerts en mai. Le 31, Yoku’s Island Express et Viva Piñata Party Animals ne seront plus disponibles. Quelques semaines plus tard, le 15 juin, The Inner World fera de même. Une fois échangés, ils resteront liés à votre bibliothèque numérique. Vous pouvez y jouer tant que vous êtes membre de l’un des abonnements mentionnés au début.

Source : fil Xbox