F1 22 marque le pôle montrant toutes ses fonctions : F1 Life, améliorations de l’IA…

F1 22 dévoile toutes ses fonctionnalités dans une nouvelle bande-annonce complète. La vidéo, que vous pouvez voir en tête de cette news, montre le jeu en temps réel accompagné des éléments les plus marquants de cette saison. La « nouvelle ère » de la compétition s’accompagnera de changements importants.

Quelles nouveautés le F1 22 intègre-t-il ?

Le point culminant du carrousel est le début de F1 Life, une sorte de point de rencontre social où nous pouvons personnaliser notre maison et montrer les réalisations que nous avons réalisées tout au long du jeu. Dans notre maison, nous pouvons profiter d’une collection de voitures pouvant être conduites sur les pistes officielles de F1. Pour le moment, il n’est pas apparu comment nous pouvons les déverrouiller.

Quant au gameplay, la nouvelle réglementation s’accompagnera d’améliorations de l’intelligence artificielle. L’étude parle d’une « IA adaptative » qui s’adapte aux événements sur la piste. D’un autre côté, les arrêts aux stands auront désormais une chance d’échouer, ce qui signifie que les ingénieurs ne feront pas toujours l’arrêt optimal. La classification a également été ajoutée au Sprint et des modifications aux pistes en Australie, en France et à Abu Dhabi. Comme il est logique, les circuits qui sont publiés sur le calendrier feront leur apparition.

Mon équipe et le mode carrière à deux joueurs réapparaîtront avec de nouvelles fonctionnalités qui n’ont pas encore été partagées. De son côté, F1 22 devrait être lancé le 1er juillet sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Quelques jours avant, le 28 juin, l’accès sera activé pour ceux qui ont réservé l’édition Champions. Connaître les détails dans ce lien. N’oubliez pas que si vous disposez d’un appareil de réalité virtuelle compatible avec un ordinateur, vous pourrez jouer à toute l’offre du point de vue d’un pilote de Formule 1.

Source : Electronic Arts