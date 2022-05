Xbox Game Pass et ses premiers jeux de juin 2022 : Ninja Gaiden Collection, AC : Origins…

« Pour ceux qui ont dit que nous avions un besoin urgent d’annoncer des jeux. » Avec ce message plein de sarcasme, Xbox Game Pass a commencé en juin. Le service vient d’annoncer les jeux qui arriveront durant cette première quinzaine du mois et attention car il y a trois plats principaux : Ninja Gaiden : Master Collection, Assassin’s Creed : Origins et For Honor. Et comme garniture parfaite, deux indies hautement recommandés : Chorus et Disc Room (avec respectivement un 78 et un 83 sur Metacritic). Voici la date de sortie et la plateforme de chacun d’eux :

Jeux Xbox Game Pass pour juin 2022

For Honor (PC, console et cloud) – 1er juin 2022

Ninja Gaiden : Master Collection (PC et console) – 2 juin 2022

Assassin’s Creed : Origins (PC, console et cloud) – 7 juin 2022

Chorus (PC, Console et Cloud) – 7 juin 2022

Disc Room (PC, Console et Cloud) – 7 juin 2022

Spacelines from the Far Out (PC et console) – 7 juin 2022

Que comprend chaque jeu ?

Le trident de ce mois-ci est également accompagné d’une série d’extras très intéressants. Assassin’s Creed Origins, par exemple, arrivera main dans la main avec une nouvelle mise à jour qui vous permettra de profiter du jeu dans de meilleures conditions que jamais, du moins graphiquement, car grâce à elle, il atteindra pour la première fois 60 images par seconde. De son côté, For Honor sera disponible aux côtés de sa dernière extension, Marching Fire, dans laquelle de nouvelles factions et modes, à la fois coopératifs et compétitifs, ont été ajoutés. Il s’agit de l’édition la plus complète à ce jour de ce beat’em up Ubisoft particulier avec des chevaliers, des Vikings et des samouraïs.

Enfin, Ninja Gaiden reprend les trois jeux de la saga, bien que dans leurs versions Sigma, puisque Team Ninja a perdu le code source des originaux, des versions dites noires. En échange, tous les trois sont livrés avec tous les modes et contenus téléchargeables supplémentaires (DLC) qui ont été publiés plus tard dans la journée, avec des personnages jouables inédits et une multitude de skins pour chacun d’eux. Parce que quand il s’agit de tuer, il vaut toujours mieux le faire avec style.