Le meilleur Dragon Ball de PSX et Saturn (et précurseur de Tenkaichi) est anniversaire

31 mai. Mais à partir de 1996. C’est à cette époque qu’est né ce qui serait le meilleur jeu Dragon Ball de l’ère 32 bits : les premières PlayStation et Saturn. Dragon Ball Z : Idainaru Dragon Ball Densetsu, ici connu sous le nom de The Legend, est arrivé en Europe en décembre uniquement pour la console SEGA et a été une petite surprise : il était le suivant sur la liste après Hyper Dimension et le premier à faire le saut vers la 3D. Précurseur du Tenkaichi ? quelque chose comme ça.

La vérité est que la nostalgie nous invite toujours à nous souvenir avec plus d’affection que de certitude de nos heures investies – ou perdues – dans Dragon Ball GT Final Bout, et dans ces années nonante de polygones et de sprites géants, nous ne pouvions qu’imaginer que nous jouions à Shin Butoden à travers de les captures que nous avons vues Hobby Consoles. Oublié et sous-estimé, The Legend était un jeu qui s’en sortait mieux que les deux mentionnés et aussi Ultimate Battle 22.

Avec The Legend, nous avons fait le saut vers des scénarios 3D et un système de combat toujours dans les airs, très Tenkaichi mais précaire, ajoutant la possibilité de jouer avec plusieurs personnages en même temps dans des combats à trois contre trois. Gardant les sprites en 2D, le modèle avait 35 personnages de l’arc Z, du saiyan à Buu et avec plusieurs combattants que nous n’avions jamais eu auparavant, comme certaines des forces spéciales Ginyu, Nappa…

Ce qui compte ce sont les vraies attaques

Avec un système de combat à deux boutons (ki et coups), tout ce qui concernait l’action rapprochée ne réduisait pas la durée de vie des ennemis, mais servait à déséquilibrer un Power Balance qui laissait l’ennemi en pause et, alors oui, une attaque spéciale endommagée sa vie.

Loin d’être un titre simpliste, nous pouvions effectuer des combinaisons et des attaques diverses (selon la direction dans laquelle nous appuyions, le bouton d’attaque effectuait telle ou telle action) et activer le Hi Connect, qui nous permettait de lancer des coups bestiaux jusqu’à ce que nous brisions le Power Balance avec facilité. Un système différent, mais efficace et très voyant pour l’époque.

Le titre comportait des vignettes et des dessins très fidèles à la série et comportait quelques événements secrets exclusifs : si nous laissions Freezer tuer Krillin dans le combat sur Namek, Goku se transformerait en Super Saiyan. Lorsque nous combattions avec les androïdes, A16 semblait combattre Goku, mais si Goku mourait, A16 quitterait le champ de bataille car il n’était programmé que pour le faire.

Il y a cinq ans, nous l’avons analysé rétro sur notre chaîne YouTube, où nous avons pu capturer le titre et montrer tous les avantages de ces combats, quelques scènes secrètes et détailler le système de combat et d’autres éléments. Vous l’avez ci-dessous.

Dragon Ball Z – Le gameplay de la légende :