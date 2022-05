Le Kirby annulé de GameCube réapparaît dans une courte vidéo de gameplay

Il n’y avait pas de Kirby sur le GameCube, mais cela ne veut pas dire que Nintendo n’a pas travaillé dessus. C’est à l’E3 2005 que les Japonais ont annoncé le développement d’une nouvelle plateforme tridimensionnelle pour la saga, mais avec un gameplay latéral. Les mois ont passé et le silence a pris le dessus sur les communications, le titre a donc été annulé. L’utilisateur Foulowe59 a mis en ligne une vidéo de seulement 9 secondes sur sa chaîne YouTube qui montre des images de cette Kirby Adventure. Nous ne saurons jamais comment le produit final se serait avéré, bien qu’au moins nous ayons une partie des idées qu’ils avaient proposées.

Le clip entrecoupe plusieurs séquences principalement d’action, de sorte que nous voyons le protagoniste afficher ses capacités et attaquer des ennemis, également avec certaines de ses transformations caractéristiques, comme Kirby avec une épée.

Le prochain titre de la marque sur les consoles de salon Nintendo était Epic Yarn de Kirby pour Wii, le successeur du GameCube.

Un classique de la Nintendo 64 et un nouvel opus pour Switch

Le catalogue de jeux Nintendo 64 classiques est renforcé dans Nintendo Switch Online + Expansion Pack avec Kirby 64 : The Crystal Shards. Le jeu est disponible pour tous les abonnés depuis quelques jours, bien que les utilisateurs aient détecté une erreur qui empêche la progression. Ceux de Kyoto se sont mis au travail et ont publié un correctif pour corriger l’erreur.

Celui qui n’a sûrement pas le bug est Kirby and the Forgotten Land, un titre de plate-forme en trois dimensions qui a été commercialisé exclusivement pour Nintendo Switch. Après plusieurs projets axés sur le gameplay en deux dimensions, Hal Laboratory a entrepris de dessiner un monde qui donne lieu à l’exploration et à l’expérimentation des pouvoirs de la balle rose.

